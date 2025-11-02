Milan pobijedio Romu! Junak utakmice Srbin na kojeg se Luka izderao pred svima

U derbiju 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je u nedjelju navečer na San Siru pobijedio Romu sa 1-0, a svih 90 minuta za "Rossonere" odigrao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić. Pogodak odluke zabio je Strahinja Pavlović u 39. minuti. Zanimljivo, ali krajem rujna, na derbiju na San Siru između Milana i Napolija (pobjeda Milana 2-1), Luka Modrić je u jednom trenutku žestoko reagirao na poteze Strahinje Pavlovića.

Serie A pratite na portalu Net.hr.

'Čovječe, prestani to više raditi'

Srpski stoper uporno je u toj utakmici vraćao loptu drugom braniču, Mattiji Gabbiji, što je Modriću zasmetalo jer je time Milan gubio ritam u organizaciji igre. Vidjelo se kako mu Luka ljutito gestikulira i dobacuje u stilu:

“Čovječe, prestani to više raditi.” Talijanski novinari ocijenili su taj njegov potez kao taktički iznimno inteligentan. Modrić je tada tražio da Pavlović igra direktnije i preskače nepotrebne “mostove” u igri.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Mlad je Strahinja Pavlović, naučit će." Tada je bila konstatacija talijanskih novinara. Očito je Strahinja Pavlović naučio lekciju, upio Lukine savjete i sad je golom srušio Romu.

Luka odlično odigrao

Što se tiče derbija Milana i Rome, Roma je bila bolja u prvom poluvremenu. Držala je loptu i pritiskala protivnika, ali je Milan poveo u 39. minuti nakon brze i precizne kontre. Rafael Leao je probio lijevu stranu, ušao u kazneni prostor i povratnom loptom pronašao Strahinju Pavlovića koji je zabio za vodstvo domaćina.

Na početku drugog dijela Milan je mogao riješiti utakmicu. Momčad Massimiliana Allegrija stvorila je četiri velike prilike, a dvije je pripremio Luka Modrić. Najprije je u 49. minuti sjajno proigrao Leaoa koji se spetljao u završnici, a samo dvije minute kasnije Modrić je ubacio iz kornera, nakon čega je Nkunku pogodio vratnicu. Prema pisanju talijanskih medija, Luka je odigrao odličnu utakmicu...

Maignan skinuo penal Dybali

"Modrić je i dalje igrao svoju uobičajenu igru, čak i ako je imao manje vremena za razmišljanje nego u drugim prilikama", navodi La Gazzette Dello Sport.

Leao je imao još jednu veliku šansu u 68. minuti, no iako je golman Svilar već bio svladan, Hermoso je izbacio loptu s gol-linije. Roma je mogla do izjednačenja u 81. minuti iz jedanaesterca, ali je Mike Maignan obranio udarac Paula Dybale. Penal je skrivio Fofana koji je rukom blokirao udarac Pellegrinija iz slobodnog udarca.

Ovom pobjedom Milan se ponovno približio vrhu ljestvice Serie A. Napoli je vodeći s 22 boda, dok Inter, Milan i Roma imaju po bod manje.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Sopić u Maksanovom korneru: 'Silvio Marić je bio najluđi. Kakav science fiction, Mara je bio iznad toga. Te ideje, to je Mungos Kašina'