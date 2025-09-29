Modrić se usred utakmice izderao na Srbina! Zasmetalo mu je jedno

Najzanimljiviji trenutak nedjeljnog derbija na San Siru između Milana i Napolija (2-1) dogodio se usred utakmice, kada je najbolji hrvatski nogometaš svih vremena Luka Modrić pokazao da i sa 40 godina ostaje pravi vođa na terenu. Hrvatski maestro u jednom je trenutku žestoko reagirao na poteze svog suigrača Strahinje Pavlovića.

Srpski stoper uporno je vraćao loptu drugom braniču, Mattiji Gabbiji, što je Modriću zasmetalo jer je time Milan gubio ritam u organizaciji igre. Vidjelo se kako mu Luka ljutito gestikulira i dobacuje u stilu:

“Čovječe, prestani to više raditi.” Talijanski novinari ocijenili su taj njegov potez kao taktički iznimno inteligentan. Modrić je tražio da Pavlović igra direktnije i preskače nepotrebne “mostove” u igri. Mlad je Strahinja Pavlović, naučit će...

Derbi pripao Milanu

Inače, Milan je odigrao sjajnu utakmicu i zasluženo slavio protiv aktualnog prvaka. Već u trećoj minuti Alexis Saelemaekers zabio je za 1:0, ali najveće zasluge idu Christianu Pulišiću, koji je razbio obranu i praktički kreirao pogodak. Amerikanac hrvatskih korijena nastavio je briljirati i u 31. minuti povisio na 2:0, uz asistenciju Fofane.

Napoli se vratio u igru nakon što je Estupiñán skrivio penal i dobio crveni karton. Kevin De Bruyne bio je siguran s bijele točke za 2:1, a u posljednjim minutama gosti su stisnuli svim silama. Ipak, domaći su se obranili i upisali vrijednu pobjedu.

Modrić majstor u sredini

Uz golove i dramu, posebna priča bila je predstava Luke Modrića. Kontrolirao je igru, dijelio duge lopte, pronalazio suigrače i držao konce utakmice u svojim rukama. Njegova reakcija prema Pavloviću samo je dokaz da i dalje djeluje kao pravi učitelj na terenu – ne samo da svojim potezima nosi igru, nego i suigrače tjera da budu bolji.

Milan je ovom pobjedom skočio na vrh Serie A s 12 bodova. Isti broj imaju Napoli i Roma, Juventus je na 11, a Inter na 9.

