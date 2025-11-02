Šarena povorka: Zombiji, kosturi i vještice prošetali po ulicama prije nego što su otišli na groblje

Oko 1,5 milijuna ljudi je gledalo šarena vozila i kostimirane sudionike velike povorke u meksičkom glavnom gradu za Dan mrtvih u subotu, prema gradskoj upravi.

U devetom izdanju povorke, kosturi izrađeni od kartona, oko 8000 kostimiranih izvođača i ukrašena vozila prolazili su ulicama Ciudad de Mexica.

Dan mrtvih, dio UNESCO-ovog popisa nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, miješa elemente kršćanstva s kulturom iz razdoblja prije dolaska španjolskih konkvistadora.

Obitelji jedu na grobljima

Vjeruje se da se 1. studenoga duše pokojne djece vraćaju kako bi posjetile svoje obitelji, što duše odraslih čine 2. studenoga.

Obitelji posjećuju groblja, gdje jedu, piju i pjevaju na počivalištima svojih bližnjih te ostavljaju svijeće i hranu na grobovima i oltarima u svojim domovima.

Međutim, povorka u meksičkoj prijestolnici predstavlja suvremenu tradiciju koja je počela 2016., a nadahnuta je scenom iz filma "Spectre" koji pripada serijalu o Jamesu Bondu.