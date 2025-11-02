Ovo još nije viđeno: Borilački svijet bruji o tome što se dogodilo u Delijinom UFC meču

Hrvatski MMA borac Ante Delija doživio je jedan od najbizarnijih i najšokantnijih trenutaka u povijesti UFC-a. U svom drugom nastupu u najvećoj svjetskoj borilačkoj organizaciji, na priredbi UFC Fight Night 263 u Las Vegasu, doživio je poraz koji će se još dugo prepričavati.

Delija je u prvoj rundi protiv Walda Cortesa-Acoste izgledao impresivno i činilo se da je na korak do nove pobjede. Minutu i pol prije kraja runde serijom snažnih udaraca prisilio je suca da prekine borbu, a hrvatski navijači već su slavili “Hodajuću Nevolju” i njegovu drugu UFC pobjedu.

No, samo nekoliko trenutaka kasnije uslijedio je potpuni šok.

Od slavlja do poraza u nekoliko sekundi

Dok je Delija slavio, Acosta se primio za lijevo oko i počeo vikati od bolova. Usporena snimka otkrila je kako je Delijin prst završio u protivnikovu oku – slučajno, ali dovoljno da borba bude zaustavljena. Sudac je pregledao snimku, a komentatori Daniel Cormier i Michael Bisping nagađali su da će meč biti proglašen "no contestom", odnosno bez pobjednika.

Umjesto toga, Acosta je dobio pet minuta za oporavak i na iznenađenje svih, uključujući i UFC legende u komentatorskoj kabini borba se nastavila.

Cormier je bio u nevjerici:

“Nikada nisam vidio nešto ovakvo! Kako se borba može nastaviti nakon što je već prekinuta?”

Samo nekoliko sekundi nakon ponovnog početka – šokantan preokret. Delija je pogodio jedan udarac, ali je Acosta uzvratio brutalnom desnicom i nokautirao Hrvata te završio borbu “ground and pound” serijom udaraca.

Reakcije pristižu za svih strana

Publika u UFC Apex Centru zanijemila je. U jednom trenutku Delija je bio pobjednik, a u sljedećem – poražen i vidno dezorijentiran.

“Jednom riječju – bolesno!”, prokomentirao je jedan od novinara, dok su fanovi na društvenim mrežama tvrdili da je Delija oštećen odlukom sudaca.

U MMA zajednici mnogi su se pozvali na članak 3. pravilnika, prema kojem se borba ne smije nastaviti nakon što je snimka iskorištena za pregled završne sekvence. Mnogi smatraju da je Deliji uskraćena zaslužena pobjeda.

Cormier i Bisping u nevjerici: “Ovo nikada nismo vidjeli”

I iskusni komentatori Cormier, Bisping i Jon Anik reagirali su zatečeno.

“Delija slavi, nema pojma da će ga šokirati odluka sudaca. Ovo je apsolutni kaos,” rekao je Bisping.

Anik je zaključio: “Ovaj sport i njegova pravila… nikad ne znaš što će se dogoditi.”

Šteta za hrvatskog borca

Delija je do sporne situacije izgledao izvrsno – dominirao je ritmom i tempom, te je bio na pragu velike pobjede. No, nakon preokreta i nokauta, upisao je prvi poraz u UFC karijeri.

S druge strane, Cortes-Acosta slavio je osmi put u deset UFC nastupa i odmah nakon meča prozvao aktualnog prvaka Toma Aspinalla.

Unatoč svemu, Delija je i dalje jedan od najvažnijih hrvatskih boraca na svjetskoj MMA sceni.

POGLEDAJTE VIDEO: Martinović: 'Imamo toga za popraviti, na Euru želimo pokazati da nismo slučajno viceprvaci svijeta'