Pogledajte kako je Ante Delija izgubio dobiven meč! O ovom će se dugo pričati

Ante Delija izgubio je od Walda Cortesa-Acoste prekidom u prvoj rundi na UFC Fight Night 263 eventru u Las Vegasu. Dominikanski teškaš koji je u meču težio 119 kg, pobijedio je Deliju u nedjelju oko 2 ujutro po našem vremenu, u prvoj rundi i nanio mu prvi poraz u UFC-u. Ante Delija nije uspio doći do druge pobjede u nizu, koja bi ga ujedno dovela do meča s teškašem iz top 5 UFC-a, ujedno i približila napadu na pojas.

Nakon početnog ispitivanja snaga, Delija je brzo uhvatio protivnika u klinč uz ogradu, no Cortes-Acosta ga je okrenuo i pokušao srušiti dvostrukim obuhvatom nogu, ali bez uspjeha. Ponovno su se razdvojili, a Delija je zatim pokušao vlastito rušenje, no protivnik ga je lako obranio i situacija se opet vratila u klinč.

Nakon što su se razdvojili, uslijedila je žustra razmjena udaraca. Delija je pogodio nekoliko čistih udaraca, a sudac je nakratko prekinuo borbu jer se činilo da je sve gotovo. Delija je počeo slaviti, svi u UFC Apex Centru su mislili kako je Delija ostvario drugu pobjedu u UFC-u, ali onda se dogodio nevjerojatan, neviđen preokret, kongtroverzna situacija. VAR provjerom sudac je brzo utvrdio da je jedan udarac završio u protivnikovom oku, pa meč nije bio završen. Cortes-Acosta je dobio vrijeme za oporavak i, iako je imao problema s vidom na lijevo oko, odlučio je nastaviti.

Nedugo zatim, nakon pet minuta pauze za kojih je nekoliko puta jako urliknuo od bolova, preuzeo je inicijativu, preciznim desnim overhandom uhvatio je Deliju na ulazu, poslao ga u nokdaun i završio borbu udarcima na podu. Sudac je reagirao i prekinuo meč, čime je Cortes-Acosta slavio pobjedu tehničkim nokautom.

