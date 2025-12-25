Pokloni su otvoreni, a jedino se još ozbiljno shvaća ona - kraljica jelka: 'Nježna i skladna'

Božić je. Lampice svijetle, pokloni su već otvoreni, a jedino što se još ozbiljno shvaća jest – božićna jelka. Dok se negdje još režu kolači, a negdje već raspravlja tko je pojeo zadnji, božićni žiri Net.hr-a nastavlja s poslom i ocjenama. Čitatelji i dalje šalju fotografije svojih jelki, kreativnost ne posustaje, a žiri s osmijehom dijeli nove bodove. Jer Božić je idealan dan za još malo sjaja, zelenila i blagdanske zabave.

Foto: Kobasić Dalija Dunja

DJED MRAZ:

Ovo je vrlo korektna, klasična božićna jelka koja zna što želi biti. Boje su tradicionalne, ukrasi prepoznatljivi, a cijeli prostor priča jednu jasnu obiteljsku priču. Možda nije najhrabrija, ali je ugodna i nimalo napadna. To je ona jelka uz koju se pije kuhano vino bez razmišljanja.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Lijepo, čisto i vrlo ''Instagram-friendly'', ali bez pravog wow-momenta. Sve je skladno, ali i pomalo sigurno, kao da se igra na provjerenu formulu. Cijenim urednost i osjećaj mjere, no malo više kreativnog rizika bi joj donijelo dodatni glamur. I dalje – vrlo elegantno.

Ocjena: 7,5/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka ima toplinu doma i onu pravu božićnu atmosferu darivanja i zajedništva. Pokloni, ukrasi i raspored u prostoru stvaraju osjećaj iščekivanja i veselja. Nije prenapadna, ali je puna života i dobrih vibracija. Osjeti se da se ovdje Božić stvarno slavi.

Ocjena: 8,5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je skladna, topla i vrlo obiteljska, s naglašenim klasičnim božićnim ugođajem. Ne riskira previše, ali zato donosi sigurnu, ugodnu i emotivnu atmosferu. Idealna za dom u kojem je Božić više osjećaj nego natjecanje.

Prosječna ocjena: 8/10

Foto: Marija Marija

DJED MRAZ:

Ova jelka je pravi primjer nježne elegancije. Srebrno-bijela paleta s blagim ružičastim akcentima djeluje smireno, profinjeno i vrlo zimski. Nema vizualnog kaosa, sve je promišljeno i lijepo raspoređeno. To je jelka koja šapće Božić, a ne viče.

Ocjena: 8,5/10

BAKA MRAZ:

Jako mi se sviđa ta mekoća i ''puderasti'' dojam. Anđeli i zvijezde daju joj bajkovitu notu, gotovo kao iz dječje slikovnice. Možda bih voljela mrvicu više kontrasta ili jedan jači akcent, ali ovako je vrlo damska i ukusna.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka ima onu zimsku, snježnu čaroliju zbog koje poželiš sjesti pokraj nje s dekicom i čajem. Djeluje mirno, toplo i vrlo ugodno za oči. Nije razigrana, ali ima emociju i nježnost. Savršena za one koji vole tiši, romantični Božić.

Ocjena: 8,5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je elegantna, nježna i vrlo skladna, s naglaskom na zimski ugođaj i profinjenost. Nema velikih iznenađenja, ali zato nudi osjećaj mira, topline i blagdanske intime. Idealna za dom koji voli suptilan luksuz i nježnu estetiku.

Prosječna ocjena: 8,3/10

Foto: Monika Berženi

DJED MRAZ:

Ovo je jelka koja poštuje tradiciju, ali ju nosi s mjerom. Bijela girlanda i zlatni ukrasi lijepo naglašavaju formu drvca, a topla rasvjeta stvara ugodan, domaći ugođaj. Nema pretjerivanja i to mi se sviđa – sve je skladno i mirno.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Jelka djeluje vrlo toplo i ''kućno'', baš onako kako ja volim. Bijela dekoracija daje dojam snijega, a zlatni detalji unose blag blagdanski sjaj. Možda bih dodala jedan nježan osobni detalj, ali ovako je vrlo ugodna i nenametljiva.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ovdje je atmosfera jača od samih ukrasa. Jelka se savršeno uklopila u prostor i izgleda kao da je oduvijek tu. Nije razigrana ni moderna, ali ima toplinu i osjećaj sigurnosti. Ovo je jelka uz koju se odmara i diše sporije.

Ocjena: 8,5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je jednostavna, klasična i vrlo topla, s naglaskom na ugodan blagdanski ugođaj, a ne na trendove. Skladno se uklapa u prostor i stvara osjećaj doma i mira. Nema velikih iznenađenja, ali ima ono najvažnije – blagdansku toplinu.

Prosječna ocjena: 8,2/10

Foto: Verica Kovacec

DJED MRAZ:

Ovo je jelka koja je očito odlučila biti glavna zvijezda prostora – i to joj uspijeva. Paleta plavo-zelenih tonova je hrabra, ali dobro kontrolirana, a rasvjeta daje gotovo ledeni, bajkoviti ugođaj. Malo sam skeptičan prema vrhu, ali cijenim dosljednost. Ovo nije klasična obiteljska jelka, ali ima stav.

Ocjena: 7,5/10

BAKA MRAZ:

Ovdje vidim jasnu viziju i to mi je izuzetno važno. Cvjetni elementi, raskošni vrh i bogato slojevito ukrašavanje djeluju vrlo promišljeno, gotovo kao iz izloga luksuznog butika. Ovo je jelka koja zna da je lijepa i ne boji se toga. Možda joj nedostaje malo topline, ali wow-efekt je neupitan.

Ocjena: 8,5/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka je kao umjetnička instalacija – ne grli te odmah, ali te natjera da staneš i gledaš. Boje su neočekivane, hladne, ali vrlo skladne, a cijela scena djeluje gotovo čarobno. Emocija je više kao ''zimska bajka'' nego ''obiteljsko okupljanje'', ali i to ima svoju čar. Definitivno nije predvidljiva.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je vizualno snažna, trendovski usmjerena i jasno promišljena od vrha do dna. Manje se oslanja na klasičnu toplinu Božića, a više na estetiku i wow-efekt. Idealna za one koji Božić vole doživjeti kao dizajnerski događaj.

Prosječna ocjena: 8/10

Foto: Ana Strmečki

DJED MRAZ:

Ovo je vrlo pristojna, elegantna jelka koja zna što želi biti. Ružičasto-zlatna paleta je smirena, bez lutanja, a svjetla su topla i ugodna oku. Sve je na svom mjestu, možda čak i malo previše uredno za moj ukus, ali Božić je ovdje definitivno prisutan. Nema kiča, nema buke – samo mir.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Jelka izgleda kao da je izašla iz lifestyle kataloga – nježna, ženstvena i vrlo trendovski složena. Mašne, kuglice i detalji pri dnu savršeno komuniciraju jedni s drugima. Ovo je ''soft glam'' Božić i ja to odobravam. Mogla bih gledati ovu jelku cijelu večer uz čašu pjenušca.

Ocjena: 8,5/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka ima toplinu i priču, posebno u donjem dijelu s figuricama i malim svjetlom koje poziva da se sjedne pokraj nje. Nije hrabra, ali je iskrena i nježna. Osjeća se mir, tišina i blagdanska bliskost. Nije spektakl – ali je baš zato lijepa.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je elegantna, smirena i vrlo ugodna za prostor u kojem se nalazi. Fokus je na harmoniji i toplini, bez pretjerivanja i bez potrebe da impresionira na silu. Idealna za one koji vole Božić kao miran, estetski doživljaj.

Prosječna ocjena: 8,2/10

