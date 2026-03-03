Pelješki most u problemima! O tome pišu i naši susjedi, Hrvatske ceste otkrile tko će to platiti

Pelješki most, otvoren u srpnju 2022., u Dubrovačko-neretvanskoj regiji u južnoj Dalmaciji, već ima prve vidljive pukotine na svojim stupovima, piše talijanski list Il Picollo. Megastruktura koju je izgradila Kineska korporacija za ceste i mostove pokazuje površinske pukotine na nekim od betonskih stupova koji podupiru ovu 2404 metra dugu "zvijer".

Most povezuje Dubrovačko-neretvansku županiju i ostatak Hrvatske, zaobilazeći Neumski koridor (i njegove granične prijelaze), jedini pojas zemlje u Bosni i Hercegovini s pogledom na Jadran, objašnjavaju Talijani. Prema informacijama iz dalmatinske regije, problem se pojavio prije nekoliko mjeseci, izazivajući znatnu zabrinutost javnosti, posebno među vozačima koji prolaze ispod veličanstvene građevine.

Odgovor dolazi od javnog poduzeća Hrvatske ceste, koje je naručilo radove, navodeći da se ne radi o ozbiljnoj ili opasnoj situaciji, već jednostavno o jamstvima i troškovima koji će se pokriti. "Ovu situaciju“, stoji u priopćenju Hrvatskih cesta, "neće snositi hrvatski porezni obveznici. Izvođač radova odobrio je 10-godišnje jamstvo za ispravno funkcioniranje konstrukcije.

Kienzi se osigurali

Istovremeno, China Road and Bridge Corporation osigurala je bankovna jamstva u vrijednosti od 10 posto vrijednosti mosta u slučaju problema.

"Ukratko, pokriveni smo i čekamo da graditelji obave svoj posao. Radovi, možemo potvrditi, još nisu ni započeli". Slučaj stoga postoji i stranke rade na izradi plana sanacije. Još nije poznato koliko će koštati, niti kada će popravci početi, niti što će uključivati, očito zbog toga što radovi nisu izvedeni kako treba.

"Možemo potvrditi da prelazak mosta ne predstavlja nikakvu opasnost“, uvjeravaju Hrvatske ceste, "i poduzeli smo potrebne korake. Stoga je sve pod kontrolom. Kineska tvrtka će izvoditi radove, s obzirom na to da jamstvo dobre trajnosti, koje je počelo 2022., istječe 2032. Obično ovaj rok traje dvije godine za građevinske ugovore, ali za Pelješac su ljestvice podignute, i to značajno.“

Dovršen između 2018. i 2022., dalmatinski divovski most otvoren je 27. srpnja, prije četiri godine, događaj koji je privukao veliku pozornost, ne samo u Hrvatskoj. Ovu gigantsku građevinu, vrijednu otprilike 420 milijuna eura, financirala je Europska unija s nepovratnim sredstvima od 357 milijuna eura.

