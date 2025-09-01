Nevjerojatni prizori iz Neuma: Kamerom uhvatio nestvaran trenutak prije nevremena!

Gotovo nestvaran prizor stvorio se u nedjelju prije nevremena koji je pogodio uvečer južni Jadran. Iznad Pelješkog mosta formirao se golemi oblak kroz koji su se probile zrake sunca koje su pale na most.

Sjajnu fotografiju uhvaćenog trenutka objavio je portal Morski.hr. Snimljena je u Neumu u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, mnogi dijelovi zemlje bili su na udaru nevremena tijekom vikenda, pojedini gradovi bili su poplavljeni, stvarale su se i bujice.

Davor Samošćanec, sinoptičar DHMZ-a, potvrdio je u nedjelju da u Imotskom u dva dana palo 190 litara po četvornom metru, a tijekom dana najviše je palo u protekla 24 sata u Metkoviću - čak 130 litara što je do sada i rekord.

Problemi zbog nevremena

Zbog tog je rekorda bio je poplavljen vrtić, dom zdravlja i Prirodoslovni muzej. U Vrgorcu i okolici pod vodom su se našli vinogradi. Zbog iznenadne oluje popustilo je sidro zbog čega je kod uvale Slano, jahta umalo udarila u obalu.

U Zvirićima kod Ljubuškog stizale su nevjerojatne scene - zbog nabujale rijeke ugostiteljski objekti nestali su pod vodom.

Meteorolog RTL-a Danas Dorian Ribarić osvrnuo se na protekli kolovoz i rekao da su u njemu zabilježeni ekstremi.

"Prebacilo se u kolovozu 40 °C u Pločama, zabilježili smo najtoplije dane ikad u povijesti mjerenja na postajama u Šibeniku i Dubrovniku, kao i rekordno toplu noć u Splitu uz čestu fensku buru. Oluje nisu izostale, osobito u drugoj polovici mjeseca, a kišna epizoda zadnjih dana bila je rekordna u Metkoviću. Dovoljno da cijeli mjesec ponegdje bude i kišovitiji od prosjeka", rekao je Ribarić.

Iako ljeto iza nas nije bilo ekstremno vruće u srpnju i kolovozu, zbog ekstremnog vrućeg lipnja će se čak ponegdje ugurati u pet najtoplijih ikada, kao primjerice u Zagrebu.

