Zagorje dobiva nove željezničke linije, a Hrvatska i Slovenija još se jače povezuju vlakovima

HŽ Putnički prijevoz u suradnji sa Slovenskim željeznicama od danas je uveo četiri nove linije na relaciji Rogatec – Zabok i obrnuto, u cilju pružanja kvalitetnije i učestalije usluge željezničkog prijevoza između Hrvatske i Slovenije, čime se dodatno povezuju dvije susjedne zemlje.

Uz četiri pogranična vlaka koji voze na ovom području, navedene nove linije olakšat će svakodnevna putovanja građana na posao i u školu, objavio je portal Zagorje international.

Prva vožnja

Prva vožnja na relaciji Rogatec – Krapina – Zabok bila je u ponedjeljak, 1. rujna, s polaskom u 6.40 iz kolodvora Rogatec i dolaskom u kolodvor Zabok u 7.53, a na njoj su prisustvovali i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić, zatim krapinsko – zagorski župan Željko Kolar, krapinski gradonačelnik te saborski zastupnik Zoran Gregurović, zatim predsjednici Uprava humskih tvrtki Vetropack Straža i OMCO Croatia, Darko Šlogar i Darko Ranogajec te drugi predstavnici lokalnih samouprava.

Foto: Zagorje International

"Uvođenjem novih linija ćemo kvalitetnije međuregionalno povezati Krapinu i Zabok, a osim ove četiri linije, bolje će se povezati i Zagreb sa Slovenijom uvođenjem dviju novih linija od Zagreba prema Ljubljani. Uz potporu Ministarstva, kontinuirano unapređujemo povezivanje i kvalitetu života mještana. Moramo istaknuti da nam je Krapinsko–zagorska županija itekako značajna zbog velikog broja putnika na godišnjoj razini, oko 1,2 milijuna. Također, možemo najaviti i još jedan novi dizel-električni vlak koji stiže na ovu dionicu do kraja rujna. Isto tako, između Zaboka i Krapine ćemo imati 38 linija, uvest će se i nova brza linija od Zagreba, preko Zaboka do Krapine. Novi vozni red na snagu stupa 14. prosinca", najavio je Željko Ukić, predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza.

Drugi veliki iskorak

Župan Željko Kolar istaknuo je da je svaka investicija u željeznicu od velikog interesa za regionalnu samoupravu.

"Uvođenje ovih novih linija olakšava putnicima s rubnog dijela županije put prema Krapini i Zaboku. Nakon rekonstrukcije pruge Đurmanec–Hromec i uspostave linije između Hrvatske i Slovenije, ovo je sada drugi veliki iskorak. Sada razgovaramo kako dodatno unaprijediti putovanja, prije svega kasnim linijama", rekao je Kolar.

Foto: Zagorje International

Nastavio je: "Ono što nam slijedi je kumrovečka pruga. Da bi ju mogli obnoviti, moramo dobiti suglasnost Republike Slovenije. Ovo sada nam je dodatni vjetar u leđa da se konačno vrati i kumrovečka pruga koja nam je itekako potrebna i za razvoj gospodarstva, ali i za bolju mobilnost tamošnjeg stanovništva."

Državni tajnik Žarko Tušek istaknuo je da je u tijeku opsežan proces restrukturiranja cijelog željezničkog sektora, koji obuhvaća obnovu infrastrukture, modernizaciju vlakova te bolju suradnju s lokalnim zajednicama oko linija. Tušek je naveo da je na stanici u Krapini i na liniji koja povezuje Zaprešić, Zabok i Krapinu, situacija znatno napredovala.

Do nedavno, vlak je iz Hrvatske stizao samo do stanice Hromec, no zahvaljujući lokalnim inicijativama Općine Hum na Sutli, bivšeg načelnika Jutriše i predsjednika Općinskog vijeća Antonića, situacija se promijenila.

Ostvarenje cilja

"Sad imamo dovoljan broj novih vlakova i možemo uspostaviti redovan prijevoz, čime nakon više od 20 godina integriramo Hum na Sutli i taj industrijski bazen, najveći u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, gdje radi tisuće ljudi iz Krapinsko-zagorske županije", izjavio je Tušek.

Posebno je ponosan na dugogodišnju suradnju s lokalnom zajednicom i na to što su uspjeli ostvariti taj cilj. Također, najavio je da će uskoro na toj dionici biti pušten još jedan vlak.

Foto: Zagorje International

"U razvoju su nove tehnologije u željezničkom prometu, u suradnji s tvrtkom Končar, a ono što je u planu uključuje tri različite vrste vlakova – elektrodizelske, elektrobaterijske te baterijske. U nekoliko tjedana predstavit ćemo novi baterijski vlak, a veliki dio tih moderniziranih vlakova bit će na ovoj dionici. U KZŽ sve pruge imaju svoju perspektivu, niti od jedne nismo odustali, planiramo skoro obnoviti prugu od stubičkog kraja prema Zaboku, na razini kumrovečke pruge trenutno se radi studija kako i na koji način tu prugu modernizirati, stoji gotovo tri milijuna eura i sljedeće godine će biti gotova. Kapitalni projekt je obnova pruge od Zaboka prema Varaždinu. Ne odustaje se niti od projekta Lepoglavske spojnice, ali u ovom trenu on nije prioritet", istaknuo je Tušek, dodajući da su željeznički projekti ključni, ali i složeni, te zahtijevaju racionalno planiranje i ulaganja.

Krapinski gradonačelnik i saborski zastupnik Zoran Gregurović naglasio je da će povećanje broja linija na ovom području sigurno dobro doći brojnim učenicima, ali i ostalim putnicima.

"Osim školaraca koji će sigurno često koristiti vlak kao prijevozno sredstvo do škole, činjenica je da velik dio ljudi, posebice starijih, nema mogućnost prijevoza, stoga je uvođenje novih linija svakako hvalevrijedno. Na ovaj način mogu posjetiti Krapinu, Zabok i obaviti si neke poslove koje možda ne mogu obaviti u mjestu stanovanja", kazao je Gregurović.

Posao, turizam i nove ljubavi

Darko Šlogar, direktor Vetropack Straže, izjavio je kako vjeruje da će dio zaposlenika koristiti opciju dolaska na posao vlakom.

"Pregovarali smo već s HŽ Cargom što se tiče prijevoza robe, ali problem je što smo mi u Hrvatskoj, a naš željeznički industrijski kolosijek je povezan sa slovenskom stranom. Na kraju to ispadne skuplje od transporta kamionima, a i vremenski je duže. Nažalost, željeznica trenutno nije cjenovno konkurentna. Inače, robu vlakom već uvozimo u Sloveniju, veliki dio u Gornju Radgonu, što je daleko povoljnije od korištenja kamiona jer je tamo samo jedan operater. Kada sam 1979. godine krenuo u srednju školu, ovom linijom smo se vozili do Krapine i u vlaku su nastajale prve ljubavi", kazao je Šlogar te na kraju otkrio da je u braku sa ženom u koju se zaljubio upravo u vlaku.

POGLEDAJTE VIDEO Bili smo na okupljanju njemačkih oldtimera u Zagrebu: Ovo je 'stari' ljepotan...