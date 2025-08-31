Žestoka osuda prijetećih grafita upućenih Jergoviću, HND traži reakciju Vlade i Ministarstva

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) osudilo je u nedjelju prijetnje književniku i novinaru Miljenku Jergoviću, nakon što su u Zagrebu ovoga tjedna osvanuli uvredljivi grafiti upućeni njemu.

Prva je prijetnja osvanula na zidu zgrade u kojoj živi, gdje je zasad nepoznati počinitelj ispisao: "Jedne kolovoške noći Miljenko neče dobro proći. Naša država, naša pravila". Književnik je fotografiju objavio na društvenim mrežama, istaknuvši kako u ovom slučaju ne vjeruje policiji, ali da je prijetnja "očita i nedvosmislena".

Nekoliko dana kasnije, u Novom Zagrebu osvanuo je novi grafit, ovoga puta upućen njemu i saborskoj zastupnici Daliji Orešković koja mu je pružila podršku.

Zagrebački holding je prijetnje u međuvremenu prebojao.

"Prijeteće poruke su jasne i nedvosmislene, a cilj im je zastrašiti one pojedince u društvu koji progovaraju kritički. Budući da je nedvojbeno kako je prijetnja iskazana prema novinaru u vezi s njegovim poslom, dakle pisanjem i javnim djelovanjem u medijima, policija, odnosno DORH bi je trebali procesuirati po službenoj dužnosti", apeliraju iz HND-a.

'Sve češći napadi na novinare'

Predviđena kazna zatvora za to penje se do tri godine.

HND je od Vlade, a posebno Ministarstva kulture i medija zatražio da zaustave napadi na novinare i novinarke koji su, smatraju, u posljednje vrijeme na udaru nekih skupina zajedno s kulturnim radnicima. "Umjesto cinizma čelnih ljudi vlasti, tražimo provođenje zakona i poštivanje Ustava", dodaju iz HND-a.

Osudili su i najavu braniteljskih udruga o podizanju kaznene prijave protiv novinarke Melite Vrsaljko nakon napada u Benkovcu te istaknuli da u njihovom potezu vide novi čin zastrašivanja "na koji ne pristajemo".

"Podsjećamo sve one koji bi drugima određivali što će i kako govoriti da je sloboda mišljenja i izražavanja zajamčena Ustavom i tog se prava nikada nećemo odreći", zaključuju iz HND-a.

Time su se referirali na incident u Benkovcu i prosvjed branitelja koji je prekinuo predstavu u sklopu festivala "Nosi se", koji je u konačnici odgođen.

Organizatorica festivala i novinarka Melita Vrsaljko požalila se da ju je skupina branitelja prvo verbalno, a onda i fizički napala. Slučaj je to koji je otvorio Pandorinu kutiju, no policija je službeno otklonila optužbe o propustima u postupanju. "Kada sam ih pokušala snimiti s javne površine, njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Nediljko Genda, jedan od 'vođa' benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine (sve dokumentirano). Dolazi sve više i više muškaraca koje jedva i policija kontrolira", tvrdi Vrsaljko.

