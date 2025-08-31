Ovo je 'neuništivi' Scorpion Truck, stvoren da apsorbira udarce: Vozač je mrtav

Muškarac iz Miamija izgubio je život u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u ranim satima subote na autocesti I-75 u okrugu Broward na Floridi. Prema navodima Floridske prometne policije, stradao je vozač posebnog vozila poznatog kao Scorpion Crash Truck, namijenjenog zaštiti radnika na cesti apsorpcijom udarca u slučaju sudara, piše The Independent.

Foto: Florida Highway Patrol

Scorpion se u trenutku nesreće nalazio iza vozila koje je iscrtavalo prometne trake. Oko 1:30 ujutro, kamion s prikolicom na kojoj se nalazio čamac, koji je vozio iza Scorpiona nije usporio pri dolasku na mjesto radova i zabio se u njegov stražnji dio. Udarcem je Scorpion Truck odbačen prema vozilu ispred, pri čemu je 64-godišnji vozač zadobio teške ozljede. Helikopterom je prebačen u bolnicu, no unatoč naporima liječnika preminuo je.

Foto: Florida Highway Patrol

Dvojica radnika koji su se nalazili u kamionu za označavanje ceste prošli su bez ozljeda. Trojica muškaraca iz kamiona koji je skrivio nesreću također su ozlijeđeni – dvojica lakše, dok je treći, muškarac iz Fort Lauderdalea, zadobio teže ozljede.

Istraga o okolnostima nesreće još uvijek traje.

