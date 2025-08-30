Gradonačelnik koji je htio Audi A6 povećao apetite. Objavio video iz Škode: 'Ili Q8? Pomagajte'

Gradonačelnik Svete Nedelje i nezavisni saborski zastupnik Dario Zurovec, koji je ovih dana podigao prašinu nabavkom službenog vozila i svojim izjavama o skupocjenom Audiju, objavio je novi video u kojem se, očito, odlučio ironično osvrnuti na cijelu situaciju.

Snimio se kako vozi Škodu i pleše dok se u pozadini vrte stihovi pjesme "R8 Audi, noćas ljubi me na haubi". Pjesma je to naziva "Čekam te u Budvi" koju potpisuju Djomla KS i Nixxy.

"Ili Q8 sad kad ponavljamo nabavu? Dajte pomagajte, molim vas", napisao je Zurovec u opisu objave na svom službenom Facebook profilu.

Novi Audi Q8 koji spominje luksuzni je crossover SUV coupe koji se prodaje po cijeni od 105.000 do 109.000 eura.

Njegova objava nije baš svima sjela pa su brojni građani uputili kritike na njegov račun u komentarima. "Totalno neprimjeren post. Sramite se", napisala mu je jedna korisnica Facebooka. Drugi su ga prozvali da se "ruga narodu", sramoti, i ustvrdili da se "polakomio" otkako je na vlasti.

Nabava novih vozila

Naime, Grad Sveta Nedelja odlučila je obnoviti vozni park i u potrazi je za šest novih automobila, a gradonačelnik je izrazio želju za službenim Audijem.

"Audi preferencijalno. No, ako nam se nitko ne javi na natječaj s obzirom na neke dostupne modele na tržištu možda ćemo tražiti nešto drugo ili možda fleksibilizirati same uvjete natječaja jer se sad na ovaj prvi nitko nije javio", kazao je Zurovec za RTL Danas.

U natječaju se tražio automobil procijenjene vrijednosti od 65 tisuća eura, gradonačelnik je objasnio zašto želi baš Audi A6: "To je gradski automobil. Znam da to malo dolazi iz kuhinje mojih političkih protivnika još od prije lokalnih izbora koji nikako da odustanu. No, što se tiče Audija A6, s obzirom na to da sam završio ratnu školu, helikopteri su mi bili nedostupni pa smo se odlučili na osobni automobil, ali ne gubim nadu".

Grad Sveta Nedelja je u srpnju raspisao javni natječaj za nabavu automobila procijenjene vrijednosti od 65 tisuća eura bez poreza. Budući da se itko nije javio, Grad će ponoviti natječaj, na što se referirao i u svojoj novoj objavi. Najavio je i da će Škodu, koju vozi već tri godine, po novome voziti neki drugi djelatnik.

'Nije hir ili luksuz'

Iako su mnogi kritizirali nabavku luksuznog automobila, Zurovec je oglasio kazavši da u slučaju natječaja za službeni automobil nije pristigla niti jedna ponuda što dokazuje da nije riječ o "namještenom" postupku.

"Natječaj nije poništen, kako se pokušava senzacionalističku prikazati. Sadašnja vozila u gradskom vlasništvu su stara i u lošem stanju, što je razlog zašto se ide u obnovu flote, a ne iz hira ili luksuza. Novi automobil, koji god to bio, ostat će u vlasništvu grada, služit će za potrebe grada, i potencijalno će ga jednog dana netko drugi prodati primjerice kao što sam to i ja učinio kada su okolnosti bile drukčije", objavio je u svojoj reakciji na medijske napise o nabavci.

Nabavku novih vozila pravda boljim financijama u Gradu. No, gradonačelniku poznatom po skromnosti prije šest godina za posao je bio dovoljan i Suzuki Swift. No, sada se u njemu ne osjeća dovoljno sigurno.

POGLEDAJTE VIDEO: Sveta Nedjelja obnavlja vozni park, Zurovec: 'Škoda je dobra, ali vozit će je netko drugi'