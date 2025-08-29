Sveta Nedjelja obnavlja vozni park, Zurovec: 'Škoda je dobra, ali vozit će je netko drugi'

Škodu vozi tri godine, ali sada bi ovaj službeni automobil zamijenio novim. Grad Sveta Nedelja obnavlja vozni park i u potrazi je za šest novih automobila, a gradonačelnik bi Audija.

"Audi preferencijalno. No, ako nam se nitko ne javi na natječaj s obzirom na neke dostupne modele na tržištu možda ćemo tražiti nešto drugo ili možda fleksibilizirati same uvjete natječaja jer se sad na ovaj prvi nitko nije javio", kaže Dario Zurovec.

U natječaju se tražio automobil procijenjene vrijednosti od čak 65 tisuća eura. I to ne bilo koji. Zurovec otkriva zašto traži baš Audi A6.

"To je gradski automobil. Znam da to malo dolazi iz kuhinje mojih političkih protivnika još od prije lokalnih izbora koji nikako da odustanu. No, što se tiče Audija A6, s obzirom da sam završio ratnu školu, helikopteri su mi bili nedostupni pa smo se odlučili na osobni automobil, ali ne gubim nadu."

Njegov bivši zamjenik i bivši stranački kolega na prozivke i sami natječaj - bez komentara. Bez obzira što traži novi, auto koji sada vozi - ostaje Gradu.

Škodu će voziti netko drugi

Škoda je dobra, Škodu će voziti neki drugi djelatnik, kaže Zurovec. "U međuvremenu možda samo između helikoptera i Audija A6 mislim da ću kupiti tenk."

Nabavku pravda nikad boljim financijama. Otkad je na čelu Svete Nedelje proračun je, kaže, tri puta veći. Prije šest godina Zurovcu je za posao dovoljan bio Suzuki Swift, no sada se u njemu ne osjeća dovoljno sigurno.

"Rastu vam obaveze, isto tako se politička opcija proširila, ja više nisam tu samo gradonačelnik koji se proveze do dvije institucije nego ipak obilazite ne samo naš grad nego i puno šire i onda morate imati sigurniji i stabilniji auto", kaže.

No, da istu sigurnost može dobiti i s puno jeftinijim, ističe stručnjak. Krunoslav Ormuž s Fakulteta strojarstva i brodogradnje kaže: "Audi A6 je apsolutno premium brend i naravno vrhunski automobil, međutim unutar tog koncerna prostoji Škoda Superb koja, zanimljivo je, doslovce dijeli i motore i svu sigurnosnu opremu i kvalitetu, čak i više mjesta na prednjoj stražnjoj klupi i veći je prtljažnik, a istovremeno je jeftinija 30-ak posto, 20 do 25 tisuća eura."

Natječaj će Sveta Nedelja uskoro ponoviti pa ostaje za vidjeti ostaje li gradonačelnik pri željenom Audiju ili će se ipak odlučiti za neki jeftiniji.