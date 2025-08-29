I splitski branitelji protiv festivala FALIŠ-a: 'Ne financirajte one koji vrijeđaju dostojanstvo'

Svoj glas protiv javnog financiranja šibenskog festivala 'FALIŠ' podignula je i Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Splitski branitelji izrazili su tako punu potporu koordinaciji braniteljskih udruga grada Šibenika i Šibensko- kninske županije.

"Smatramo da događaji koji se organiziraju u našem društvu moraju poštivati vrijednosti Domovinskog rata, žrtvu hrvatskih branitelja i dostojanstvo onih koji su branili i stvarali našu domovinu,te da moraju biti u skladu s temeljnim vrijednostima na kojima počiva moderna hrvatska država.

Pozivamo organizatore i nadležne institucije na dijalog i razumijevanje, kako bi se pronašao način da se kulturni i društveni događaji održavaju bez vrijeđanja osjećaja hrvatskih branitelja i njihovih obitelji", poručuju splitski branitelji.

Deklaracija o Domovinskom ratu kao argument

Splitski branitelji su se pozivali na Deklaraciju o Domovinskom ratu (NN 76/2000), kojom je Hrvatski sabor utvrdio da je Domovinski rat bio pravedan, legitiman i obrambeni. Spomenuli su i Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), koji propisuje da se sredstva dodjeljuju za programe od interesa za Republiku Hrvatsku, uz poštivanje Ustava i zakona, Ustav Republike Hrvatske, čl. 1., 3., 38. i 39., koji štite suverenitet, dostojanstvo naroda i slobodu govora, ali zabranjuju govor mržnje i poticanje na nesnošljivost.

"Tražimo da nadležna tijela odmah prestanu financirati kulturne programe, manifestacije ili projekte koji vrijeđaju dostojanstvo hrvatskog naroda i Republike Hrvatske, lažno prikazuju događaje iz Domovinskog rata, negiraju ili iskrivljuju borbu hrvatskog naroda za samostalnost i slobodu, djeluju suprotno Deklaraciji o Domovinskom ratu.

Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a javno financiranje sadržaja koji ga prikazuju na neistinit, uvredljiv ili štetan način predstavlja grubo kršenje moralnih i zakonskih obveza prema braniteljima i žrtvama.

Stoga zahtijevamo trenutačnu obustavu svih oblika financijske potpore takvim događajima, provođenje nadzora nad korištenjem javnih sredstava u području kulture te usklađivanje svih kulturnih programa s Deklaracijom o Domovinskom ratu i temeljnim vrijednostima Republike Hrvatske, stoji u priopćenju kojeg potpisuje Tonči Jelavić Šako.

