U Dalmatinskoj zagori nestao muškarac, policija i obitelj mole za pomoć: Jeste li ga vidjeli?

Na području Primorskog Dolca u Splitsko-dalmatinskoj županiji nestao je Vinko Španić rođen 1966. godine. Policija i obitelj pokrenuli su potragu, a građani se mole za pomoć.

Vinko Španić je visok 177 cm, slabije tjelesne građe, ima crnu kosu i smeđe oči. Nos i uši su mu srednje veličine, a broj obuće nosi 42.

U trenutku nestanka bio je odjeven u tamnozelenu majicu kratkih rukava, crni donji dio trenirke i sandale.

Javite se ako ste ga vidjeli

Svi koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi trebaju se javiti policiji na broj 192, kontaktirati najbližu policijsku postaju ili podatke dostaviti putem stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba (nestali.gov.hr).

Obitelj posebno apelira na sve građane koji su ga vidjeli ili znaju nešto o njegovom kretanju da informacije odmah podijele s nadležnim službama.