Plenkovića odali tipfeleri, Net.hr ima odgovor Vlade: 'Obmana, oštro osuđujemo!'

Društvene mreže postale su el Dorado za prevarante, policija svakodnevno objavljuje različite verzije priča koje se svode na jedno - naivni pojedinci nasjedaju na lažne oglase, odaju svoje podatke, neki čak ulažu svoje novce i potom ostanu bez svojih eura.

Posljednjih dana mreže su preplavljene lažnim oglasom na kojem se pojavljuje premijer Andrej Plenković. Uz njegovu sliku je navodni njegov citat: "Vratit ću cijelu tvoju investicijiu ako ne postaneš milijunaš preko ove platform!

Tvoja investicija je 250 eura, tvoj dobitak u tjedan dana 3500 eura."

Tipfeleri koji otkrivaju prevaru

Crvena lampica odmah bi se trebala upaliti zbog tipfelera jer je riječ "investicijiu" napisana sa slovom i viška, čak dva puta je napisana s ovom greškom, dok slovo e nedostaje u riječi "plaftorm".

Ako bi se i kliknulo na taj oglas, on vodi ponovno na očito lažnu stranicu poznatog internetskog portala i očito lažnu vijest u kojoj piše: "Sada svatko može investirati u INA-u. Popularna mreža benzinskih postaja otvorena je za ulaganja i već donosi dobit od 2000 eura".

Vlada: 'Ne nasjedajte'

Pitali smo Vladu imaju li saznanja o najnovijoj prevari vezanoj za premijera Plenkovića te su odgovorili: "Vezano uz Vaš upit o lažnim reklamama u kojima se navodi da predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar financija Marko Primorac pozivaju na ulaganje putem različitih internetskih platformi, ovim putem takve navode jasno i nedvosmisleno odbacujemo. Oštro osuđujemo sve pokušaje zlouporabe lika i djela javnih osoba u lažnim oglasima kojima se građane nastoji obmanuti i potaknuti na ulaganja u nepostojeće djelatnosti ili druge aktivnosti i pozivamo javnost na poseban oprez. Molimo građane da ne slijede takve oglase."

No nije ovo prvi put da se prevaranti bez zadrške koriste likom i dijelom visokopozicioniranih političara. Tako je svojedobno kružio lažni oglas vezan uz bivšeg ministra financija Zdravka Marića. Riječ je bila o videu u kojem bivši ministar navodno poziva na ulaganje.

Podsjetimo, iz Vlade su reagirali i tada te su naveli: "Obavještavamo Vas da se na društvenim mrežama pojavio lažni video zapis u kojem bivši ministar financija i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Zdravko Marić poziva građane na financijska ulaganja putem mobilne aplikacije, uz obećanja o brzoj i velikoj zaradi. Radi se o manipuliranom video zapisu, za koji se opravdano sumnja da je generiran ili izmijenjen korištenjem AI tehnologije s ciljem dovođenja građana u zabludu i poticanja na financijsko ulaganje u lažne projekte. Naglašavamo da g. Zdravko Marić nije povezan s navedenim video zapisom, niti je dao bilo kakvu izjavu tog sadržaja."

I tom su prilikom pozvali građane da budu oprezni te da ne ulažu sredstva putem aplikacija, linkova ili poziva koji potječu iz sumnjivih izvora, posebice ako su popraćeni senzacionalističkim obećanjima o brzoj i lakoj zaradi.

"U konkretnom slučaju se najvjerojatnije radi o pripremnim radnjama za počinjenje kaznenog djela prijevare. Ako ste naišli na ovakav ili sličan sadržaj, molimo vas da ga odmah prijavite policiji ili Nacionalnom CERT-u, a ako ste uplatili novčana sredstva, molimo da to prijavite u policijskoj postaji na čijem postajnom području prebivate", objavili su tada..

