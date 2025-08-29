Naše susjede poharale oluje, tuča i tornado! Nevrijeme stiže i u Hrvatsku: 'Budite spremni'

Sjevernu Italiju u četvrtak navečer pogodile su jake oluje s obilnom kišom, vjetrom i tučom. Najgore je bilo u Lombardiji, gdje je izdano crveno upozorenje. U Verrettu je bjesnio tornado, uzrokujući kaos u solarnoj elektrani, a tuča od šest centimetara padala je u području Trevisa.

Foto: Profimedia

Kako navodi 24ur, snažni olujni sustavi razvili su se u sjevernoj Italiji u četvrtak zbog utjecaja ostataka oluje Erin. U međuvremenu, vruće i suho vrijeme zadržalo se na jugu zemlje s temperaturama iznad 35 stupnjeva Celzija. Prema talijanskim meteorolozima, jučer se uz obalu Španjolske formirao snažan olujni sustav koji je prešao Balearske otoke, ojačao iznad Korzike, a zatim kasno navečer stigao do Ligurije i Toskane. Na Korzici su zabilježeni udari vjetra do 159 kilometara na sat.

Live aus der Level-3-Region in Norditalien: Südwestlich von Brescia hat sich nun eine mächtige Superzelle gebildet und bewegt sich in nordöstlicher Richtung in Richtung Gardasee. In den kommenden zwei Stunden besteht in dieser Region eine sehr große Unwettergefahr! pic.twitter.com/NX0Ev4W4Lp — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) August 28, 2025

U četvrtak je za Lombardiju na snazi bilo crveno upozorenje, za veći dio Pijemonta narančasto upozorenje, a za pet drugih talijanskih regija žuto upozorenje. U Milanu su svi parkovi zatvoreni kao mjera opreza prije dolaska oluje kako bi se spriječila ozbiljna šteta. U gradu je u nekoliko sati palo između 30 i 40 mm kiše, što je dovelo do brzih poplava rijeke, izvještava Rai News.

Foto: Profimedia

Stotine hitnih poziva

Vatrogasci su odgovorili na stotine hitnih poziva u Paviji, dok je tornado bjesnio u Verrettu, uzrokujući kaos u solarnoj elektrani. Sastoji se od gotovo 12.500 solarnih panela raspoređenih na 12 hektara zemlje, uzrokujući ogromnu materijalnu štetu.

Devastazione a Verretto, in provincia di Pavia, dopo il passaggio un'intensa tromba d'aria. Investito in pieno un impianto fotovoltaico, ora completamente distrutto. pic.twitter.com/uB5jOGQWqN — Local Team (@localteamit) August 28, 2025

U međuvremenu, grom je udario u stambenu zgradu u području jezera Garda, uzrokujući požar koji je prisilio na evakuaciju devet obitelji. Snažna oluja pogodila je i Rim preko noći. Najgore se dogodilo oko 3 sata ujutro, kada su jaki pljuskovi poplavili područja na sjeverozapadu i u centru grada. U međuvremenu, ogromna tuča padala je u području Trevisa.

large hail up to 6cm just east of Treviso moments ago @Djpuco @PavanFederico00 pic.twitter.com/qPm8v98NCE — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) August 28, 2025

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u petak. Talijanska civilna zaštita izdala je narančasto upozorenje za Lombardiju, Toskanu i dijelove Lacija. Očekuje se poboljšanje u nedjelju, ali ponovno pogoršanje između ponedjeljka i utorka.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Snažna promjena vremena stiže i u Hrvatsku

Promjena vremena stiže i u Hrvatsku. Kako navodi DHMZ, u petak se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, prijepodne ponegdje sa sunčanim razdobljima.

"Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar te lokalno obilnu oborinu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u Gorskoj Hrvatskoj na udare i jak, a poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima uz nestabilnosti kratkotrajno jak i olujan sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura zraka od 26 do 31, na istoku i do 34 °C", navodi DHMZ.

U subotu se, pak, očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

"U Dalmaciji i Slavoniji moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 19 do 23 °C. Maksimalna uglavnom između 23 i 27 °C", navodi DHMZ.

'Vrlo vjerojatna grmljavinska nevremena s tučom i olujnim vjetrom'

DHMZ se u četvrtak oglasio i posebnim priopćenjem u kojem najavljuje novu izraženu promjenu vremena za kraj kolovoza.

"U petak i subotu, 29. i 30. kolovoza, mjestimice će biti obilnije kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, treba biti pripravan i na grmljavinsko nevrijeme ponegdje praćeno tučom, olujnim vjetrom, na Jadranu moguće i pijavicama. U petak sve nestabilnije uz mjestimičnu kišu, ponegdje i izražene pljuskove praćene grmljavinom, u noći na sjevernom Jadranu, zatim u Gorskoj Hrvatskoj, a od sredine dana i drugdje. Mjestimična grmljavinska nevremena praćena tučom i olujnim vjetrom vrlo su vjerojatna. Pritom može pasti obilna kiša uz lokalno moguće urbane i bujične poplave, osobito na sjevernom Jadranu, a u subotu u Dalmaciji. Na moru je moguća i pojava pijavica. Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom subote pa ponovno postoji opasnost od grmljavinskih nevremena, uglavnom u Dalmaciji i na istoku", stoji u priopćenju DHMZ-a.

Foto: Meteo.hr/dhmz

Oglasio se Meteoalarm

Oglasio se i Meteoalarm. Narančasto upozorenje izdano je Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, dok je za ostale regije na snazi žuto upozorenje.

Foto: Screenshot/ Meteo.hr

"Mjestimice moguće grmljavinsko nevrijeme uz obilne pljuskove. Prolazno mogući i olujni udari vjetra te bujične i urbane poplave. Velika vjerojatnost grmljavine. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", stoji na stranicama DHMZ-a.

POGLEDAJTE VIDEO Brod punom snagom izletio na mol: 'Gledam i vidim da ne usporava. Ljudi su skakali, derali se'