Naše susjede poharale oluje, tuča i tornado! Nevrijeme stiže i u Hrvatsku: 'Budite spremni'
Najgore je bilo u Lombardiji, gdje je izdano crveno upozorenje. U Verrettu je bjesnio tornado, uzrokujući kaos u solarnoj elektrani, a tuča od šest centimetara padala je u području Trevisa
Sjevernu Italiju u četvrtak navečer pogodile su jake oluje s obilnom kišom, vjetrom i tučom. Najgore je bilo u Lombardiji, gdje je izdano crveno upozorenje. U Verrettu je bjesnio tornado, uzrokujući kaos u solarnoj elektrani, a tuča od šest centimetara padala je u području Trevisa.
Kako navodi 24ur, snažni olujni sustavi razvili su se u sjevernoj Italiji u četvrtak zbog utjecaja ostataka oluje Erin. U međuvremenu, vruće i suho vrijeme zadržalo se na jugu zemlje s temperaturama iznad 35 stupnjeva Celzija. Prema talijanskim meteorolozima, jučer se uz obalu Španjolske formirao snažan olujni sustav koji je prešao Balearske otoke, ojačao iznad Korzike, a zatim kasno navečer stigao do Ligurije i Toskane. Na Korzici su zabilježeni udari vjetra do 159 kilometara na sat.
U četvrtak je za Lombardiju na snazi bilo crveno upozorenje, za veći dio Pijemonta narančasto upozorenje, a za pet drugih talijanskih regija žuto upozorenje. U Milanu su svi parkovi zatvoreni kao mjera opreza prije dolaska oluje kako bi se spriječila ozbiljna šteta. U gradu je u nekoliko sati palo između 30 i 40 mm kiše, što je dovelo do brzih poplava rijeke, izvještava Rai News.
Stotine hitnih poziva
Vatrogasci su odgovorili na stotine hitnih poziva u Paviji, dok je tornado bjesnio u Verrettu, uzrokujući kaos u solarnoj elektrani. Sastoji se od gotovo 12.500 solarnih panela raspoređenih na 12 hektara zemlje, uzrokujući ogromnu materijalnu štetu.
U međuvremenu, grom je udario u stambenu zgradu u području jezera Garda, uzrokujući požar koji je prisilio na evakuaciju devet obitelji. Snažna oluja pogodila je i Rim preko noći. Najgore se dogodilo oko 3 sata ujutro, kada su jaki pljuskovi poplavili područja na sjeverozapadu i u centru grada. U međuvremenu, ogromna tuča padala je u području Trevisa.
Nestabilno vrijeme nastavit će se i u petak. Talijanska civilna zaštita izdala je narančasto upozorenje za Lombardiju, Toskanu i dijelove Lacija. Očekuje se poboljšanje u nedjelju, ali ponovno pogoršanje između ponedjeljka i utorka.
Snažna promjena vremena stiže i u Hrvatsku
Promjena vremena stiže i u Hrvatsku. Kako navodi DHMZ, u petak se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, prijepodne ponegdje sa sunčanim razdobljima.
"Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar te lokalno obilnu oborinu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u Gorskoj Hrvatskoj na udare i jak, a poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima uz nestabilnosti kratkotrajno jak i olujan sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura zraka od 26 do 31, na istoku i do 34 °C", navodi DHMZ.
U subotu se, pak, očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
"U Dalmaciji i Slavoniji moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 19 do 23 °C. Maksimalna uglavnom između 23 i 27 °C", navodi DHMZ.
'Vrlo vjerojatna grmljavinska nevremena s tučom i olujnim vjetrom'
DHMZ se u četvrtak oglasio i posebnim priopćenjem u kojem najavljuje novu izraženu promjenu vremena za kraj kolovoza.
"U petak i subotu, 29. i 30. kolovoza, mjestimice će biti obilnije kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, treba biti pripravan i na grmljavinsko nevrijeme ponegdje praćeno tučom, olujnim vjetrom, na Jadranu moguće i pijavicama. U petak sve nestabilnije uz mjestimičnu kišu, ponegdje i izražene pljuskove praćene grmljavinom, u noći na sjevernom Jadranu, zatim u Gorskoj Hrvatskoj, a od sredine dana i drugdje. Mjestimična grmljavinska nevremena praćena tučom i olujnim vjetrom vrlo su vjerojatna. Pritom može pasti obilna kiša uz lokalno moguće urbane i bujične poplave, osobito na sjevernom Jadranu, a u subotu u Dalmaciji. Na moru je moguća i pojava pijavica. Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom subote pa ponovno postoji opasnost od grmljavinskih nevremena, uglavnom u Dalmaciji i na istoku", stoji u priopćenju DHMZ-a.
Oglasio se Meteoalarm
Oglasio se i Meteoalarm. Narančasto upozorenje izdano je Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, dok je za ostale regije na snazi žuto upozorenje.
"Mjestimice moguće grmljavinsko nevrijeme uz obilne pljuskove. Prolazno mogući i olujni udari vjetra te bujične i urbane poplave. Velika vjerojatnost grmljavine. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", stoji na stranicama DHMZ-a.
