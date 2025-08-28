Solidarnost s Gazom: Hrvatski novinari traže prekid nasilja i jasnu vladinu podršku

Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske u četvrtak su organizirali prosvjednu šetnju solidarnosti s novinarima i civilima u Gazi ponovivši zahtjev hrvatskoj Vladi da se jasno odredi prema genocidu u Gazi i podrži suspenziju sporazuma između EU i Izraela.

"Prosvjednim skupom 'Zaustavite ubijanje novinara! Zaustavite genocid!' želimo poslati jednostavnu poruku – prestanite ubijati naše kolege, civile i djecu", istaknuli su predstavnici novinarskih organizacija ispred zagrebačkog Novinarskog doma od kuda je krenula povorka do Ministarstva vanjskih poslova na Zrinjevcu gdje se održao prosvjedni skup.

Ubijeno najmanje 219 novinara

Predsjednica Europske federacije novinara (EFJ) i Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever istaknula je da je, prema podacima Međunarodne federacije novinara, od početka rata u Gazi ubijeno najmanje 219 novinara i medijskih radnika ocijenivši to najsmrtonosnijim razdobljem za novinarsku profesiju.

''Radi se o namjernom uništenju svjedoka, o pokušaju da se svijet ostavi slijepim i gluhim na patnju palestinskog naroda. Europska federacija novinara, sindikati i novinarske organizacije u 23 zemlje već su poslali pisma svojim vladama. Poruke su jedinstvene – vrijeme je za konkretne akcije. Vrijeme za isprazne izjave i upozorenja je prošlo'', kazala je Sever.

Dodala je i da su Europska unija i hrvatska Vlada "već odavno morale reagirati", a sada hitno moraju osigurati trajni mir, dostavu humanitarne pomoći stanovnicima Gaze zaključivši i da se mora suspendirati Sporazum o pridruživanju između EU i Izraela.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko kazao je da je namjera prosvjednog skupa da se još jednom zatraži prekid ubijanja novinara, civila i djece u Gazi, prekid prisilnog izgladnjivanja stanovništva te omogućavanje slobodnog pristupa humanitarnoj pomoći i međunarodnim novinarima.

'Budimo na pravoj strani povijesti'

"Još jednom upućujemo poziv hrvatskoj Vladi da bude na pravoj strani povijesti, da uzme jasniju i odlučniju politiku kada je riječ o situaciji u Gazi. Od vas još jednom tražimo – nemojte okretati leđa stanovnicima Gaze. Budimo na pravoj strani povijesti", poručio je Zovko.

Na prosvjednom skupu govorili su još i književnica i pjesnikinja Monika Herceg, profesorica Dina Vozab ispred Inicijative za akademiju solidarnosti i epistemičke pravde, Nina Čolović ispred Inicijative za slobodnu Palestinu te Emil Čančar iz Sindikata novinara Hrvatske.

Prosvjednici kojih je bilo više stotina u povorci su nosili i crteže u Pojasu Gaze ubijenih kolegica i kolega novinara, autorske radove hrvatskih umjetnika koji su, kako su istaknuli, dali ljudsko lice statistici i brojkama o ubijenima te ih položili ispred zgrade Ministarstva vanjskih poslova.

Uputili otvoreno pismo premijeru u saborskim zastupnicima

Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo nekoliko dana prije prosvjeda uputili su i otvoreno pismo premijeru, ministrima i saborskim zastupnicima ističući da ''Hrvatska mora stati na stranu istine, ljudskosti i međunarodnog prava''.

U otvorenom pismu tražili su da se hrvatska Vlada jasno definira prema genocidu u Gazi, da se prestane skrivati iza neutralnih formulacija i izbjegavati konkretne stavove te da podrži suspenziju Sporazuma o pridruživanju EU-a i Izraela, zatraži hitnu evakuaciju onih koji su u životnoj opasnosti i pridruži se pozivima na međunarodnu istragu sustavnog izgladnjivanja kao ratnog zločina.

