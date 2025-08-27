Milanović opet pozvao Vladu na priznanje Palestine: 'Ničim se ne može opravdati...'

Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je oštro osudio napade izraelske vojske na civile u Gazi i pozvao vladu da u Saboru pokrene postupak priznanja Palestine.

Milanović je u srijedu na Pantovčaku s palestinskom ministricom vanjskih poslova Varsen Agabekjan razgovarao o situaciji u Gazi "koja je već mjesecima, a posebno zadnjih dana, izložena brutalnim napadima izraelske vojske", priopćeno je iz njegovog ureda.

Milanović je "najoštrije osudio napade izraelske vojske na civile u Gaze i najavljenu akciju vojnog zauzimanja i okupacije Gaze" koja se "ničim ne može opravdati", kaže se u priopćenju.

Pravedno rješenje za Gazu

Agabekjan je prenijela da je jedino pravedno rješenje rata u Gazi priznanje postojanja dviju država.

"Hrvatska treba priznati Palestinu kao korak prema zaustavljanju rata i humanitarne katastrofe u Gazi. Priznavanje prava palestinskom narodu na vlastitu državu jedini je način za uspostavu trajnog mira na Bliskom istoku", rekao je predsjednik Milanović.

Kazao je da će se čvrsto zalagati da se to priznanje što prije dogodi i pozvao je vladu da u Saboru pokrene takav postupak.

Još nije trenutak za priznanje Palestine?

Agabekjan, palestinska šefica diplomacije armenskog podrijetla, ranije se sastala s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.

Premijer je pritom "izrazio zabrinutost zbog teške humanitarne krize u Gazi te se snažno založio za trenutačni prekid vatre, oslobađanje svih talaca, zaštitu civila i neometanu dostavu pomoći ugroženom stanovništvu, osobito djeci".

Plenković je na susretu podsjetio da je Hrvatska dosad osigurala gotovo tri milijuna eura humanitarne pomoći te najavio da će se na sjednici vlade u četvrtak donijeti odluka o dodatnoj pomoći vrijednoj milijun eura.

Vlada za razliku od predsjednika smatra da još nije trenutak za priznanje Palestine, odluku na koju su se od početka rata odlučile zemlje poput Španjolske, Slovenije i Norveške, a Francuska, Australija i Velika Britanija najavile da će to učiniti u rujnu na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Stav hrvatske vlade je da se prije priznanja mora postići dugoročno održivo političko rješenje s dvije države te osnaživanje onih političkih aktera koji su "demokratski, kredibilni i mogu držati funkcionalnu vlast", rekao je ranije Plenković.

