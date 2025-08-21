Izrael kreće u pregovore o primirju u Gazi: Za 10 talaca oslobodit će 200 Palestinaca

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da će Izrael odmah početi pregovore o oslobađanju talaca iz Gaze i kraju gotovo dvogodišnjeg rata po uvjetima prihvatljivim Izraelu.

Obraćajući se vojnicima raspoređenima u Gazi, Netanyahu je rekao da se sreo sa zapovjednicima i odobrio planove za zauzimanje grada Gaze i uništenje Hamasa.

"Istovremeno, dao sam upute da se odmah krene u pregovore o puštanju svih naših talaca i okončanju rata po uvjetima koji su prihvatljivi Izraelu", rekao je. "U fazi smo donošenja odluka".

Plan predviđa i 60-dnevno primirje

Izraelska vojska je u četvrtak nastavila s pritiskom na grad Gazu. U srijedu je pozvala 60.000 rezervista, što ukazuje na to da vlada nastavlja s planom unatoč međunarodnim osudama.

Mobilizacija desetaka tisuća vojnika vjerojatno će potrajati tjednima, što posrednicima daje vremena da pokušaju premostiti razlike u vezi novog prijedloga primirja koji je Hamas prihvatio, a Izrael na njega tek treba odgovoriti.

Plan predviđa 60-dnevno primirje, puštanje desetero živih talaca koje Hamas drži u Gazi i 18 tijela. Izrael bi zauzvrat oslobodio 200 palestinskih zatvorenika.

Izrael je ranije tražio da Hamas odjednom pusti svih 50 talaca. Izraelski dužnosnici vjeruju da ih je 20 živo.

POGLEDAJTE VIDEO: Benjamin Netanyahu najavio širenje vojnih operacija u Gazi