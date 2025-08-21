Rusi izveli jedan od najvećih zračnih napada ove godine na Ukrajinu: Pogođena američka tvornica

Rusija je izvela jedan od svojih najvećih zračnih napada ove godine na Ukrajinu, ispalivši 574 drona i 40 projektila tijekom noći, objavilo je u četvrtak ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Napad je najviše pogodio zapad zemlje, uključujući Lavov, gdje je poginula najmanje jedna osoba, a 15 ih je ozlijeđeno, piše CBC News.

Prema riječima ukrajinskog šefa diplomacije Andriija Sybihe, jedna od meta bio je „veliki američki proizvođač elektronike“. Riječ je o tvrtki Flex Ltd., tehnološkom i proizvodnom divu koji kotira na NASDAQ-u, sa sjedištem u Austinu u Teksasu i registriranim uredom u Singapuru.

Gradonačelnik Mukačeva Andrij Baloha pojasnio je da Flex zapošljava tisuće ljudi u regiji te da je u trenutku napada u pogonima radilo oko 600 radnika u noćnoj smjeni. Ozlijeđeno je šest zaposlenika.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je „Rusija potrošila nekoliko krstarećih projektila na poduzeće koje proizvodi kućanske aparate, poput aparata za kavu. I to je postalo cilj Rusije – vrlo znakovito.“

Rusko Ministarstvo obrane tvrdilo je da su napadi bili usmjereni na vojnoproizvodne kapacitete, uključujući tvornice dronova, skladišta i lansirne rampe, te je negiralo gađanje civilnih ciljeva.

Press Service of the Zakarpattia Regional Prosecutor's Office:



The prosecutor's office records the consequences of the enemy shelling of Mukachevo city



The Zakarpattia Regional Prosecutor's Office has initiated a pre-trial investigation into the commission of a war crime in… pic.twitter.com/GVylOQrjFQ — John Spectator (@johnspectator) August 21, 2025

Ukrajinci gađaju rusku energetsku infrastrukturu

Istodobno je Ukrajina nastavila s napadima na rusku infrastrukturu dugometnim dronovima proizvedenima u zemlji. Pogođene su rafinerije nafte i skladišta goriva, a ruske veleprodajne cijene benzina dosegle su rekordne razine.

U jednom od najnovijih udara ukrajinski dronovi izazvali su višestruke eksplozije u rafineriji u Novošahinsku, a napadnuta su i skladišta goriva u regiji Voronjež te logistički centri u okupiranom Donjecku.

Ovaj napad dogodio se u trenutku kada zapadne države pokušavaju obnoviti pregovore o mogućem mirovnom sporazumu u trogodišnjem ratu. No, pregovori su trenutno zapeli jer Sjedinjene Države nisu jasno definirale ulogu u budućim sigurnosnim jamstvima Ukrajini, iako se više od 30 zemalja načelno obvezalo na pomoć.

Zelenski je izjavio da je Ukrajina spremna na izravne pregovore s Vladimirom Putinom, što se nije dogodilo još od 2019. godine, ali je upozorio kako Moskva ne pokazuje ozbiljnu spremnost za pregovore. Ukrajina je pozvala saveznike, osobito SAD, na snažniji pritisak na Rusiju, uključujući oštrije sankcije i carinske mjere.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio je pak da „sigurnosna rješenja za Ukrajinu bez sudjelovanja Moskve neće funkcionirati“, čime je Moskva još jednom odbacila pregovore po zapadnim uvjetima.

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje će biti susret Putina i Zelenskog? Ukrajinci sumnjaju u ruske namjere