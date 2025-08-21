Ubila bolesnog supruga, metkom u čelo presudila sinu i kćeri. Isplivali videi koje je snimila prije brutalnog zločina

Majka iz New Hampshirea Emily Long (34) u ponedjeljak je, sumnja se, ubila svog bolesnog supruga i njihovo dvoje djece od osam i šest godina prije nego što je presudila sebi u obiteljskoj kući u Madburyju. Njihovo najmlađe dijete (3) pronađeno je kako neozlijeđeno luta po imanju nekoliko sati nakon pucnjave te o njemu sada skrbi obitelj.

Prema rezultatima obdukcije, lokalni medicinski vještak utvrdio je da je Emily umrla od prostrijelne rane koju si je sama zadala.

Stravičan zločin potresao je zajednicu i ostatak obitelji koja tvrdi da joj je pružala pomoć u teškim trenucima dok se njezin suprug borio s rakom, a ona je u snimkama na društvenim mrežama dijelila svoje strahove zbog gubitka supruga koji je bolovao od teške bolesti.

Metak u glavu za sina i kćer

Glasnogovornik Ministarstva pravosuđa New Hampshirea je potvrdio: "Na temelju informacija dostupnih u ovom trenutku, čini se da je u ranim jutarnjim satima ponedjeljka, 18. kolovoza, gđa Long uzela pištolj iz kuće i uzrokovala smrt ​Ryana​ i njihovo dvoje djece, a neposredno potom i sama je sebi oduzela život".

Long je, prema izjavama dužnosnika, ispalila po jedan smrtonosan metak u glavu ubivši pritom svoju osmogodišnjoj kćeri i šestogodišnjeg sinu oko 5.30 sati ujutro. Supruga Ryana (48) ubila je s više hitaca iz vatrenog oružja pa je presudila sebi.

Rođakinja je ispričala da je imala "dobru podršku obitelji" dok je proživljavala teške dane zbog bolesti supruga. "Zato smo svi u šoku. Imamo puno obitelji i prijatelja koji bi učinili sve za njih", kazao je rođak čije ime nije objavljeno.

Ubijeni Ryan, inače psiholog i profesor, bolovao je od glioblastoma, agresivnog oblika raka mozga. Mnogima s takvom dijagnozom ostaje svega 12 do 15 mjeseci života.

Pomoćnik državnog odvjetnika Ben Agati, kojeg je citirao Daily Mail, rekao je da istražitelji provjeravaju okolnosti pucnjave, ali i priznao da su financije i zdravstveno stanje vjerojatno utjecali na ubojicu. "No, ubojstvo i samoubojstvo obično su puno složeniji i ne postoji samo jedan razlog. Još uvijek pokušavamo prikupiti više informacija kako bismo suzili izbor", dodao je.

U posljednjim danima prije stravičnog zločina Emily, direktorica poslovanja u lancu restorana, na svom je TikToku dijelila detalje o pogoršanju njihove situacije, priznajući da "zna da treba" potražiti pomoć i krenuti s terapijom.

Žalila se na društvenim mrežama

Isticala je da se osjeća usamljeno i tjeskobno. "Znam da moram posjetiti terapeuta i potražiti pomoć, ali mislim da nisam spremna to priznati", kazala je u videu objavljenom prije dva tjedna.

"Osjećam se krivom što još nisam spremna potražiti pomoć. Znam da hoću jednog dana i nadam se da ću donijeti odluku prije nego što osjetim da je prekasno", dodala je.

U istom je videu rekla da osjeća "kako vene" i da "ovo neće nestati, nego će samo biti gore".

U prethodnim videima govorila je koliko je teško objasniti Ryanovu dijagnozu njihovoj djeci. "Želiš li gledati kako se netko raspada pred tvojim očima? Kunem se, ovaj rak će me slomiti", kazala je jednom prilikom.

Kako se stanje njezinog supruga pogoršavalo, otvoreno je govorila o spoznaji da bi jednog dana mogla postati samohrani roditelj troje traumatizirane djece. Brinulo ju je to što će postati udovica i morati uzdržavati djecu jednim prihodom.

U posljednjem videu objavljenom samo dva dana prije ubojstava, objasnila je da se ona i djeca bore sa suprugovom dijagnozom, ali da je predana poboljšanju svog mentalnog zdravlja.

"Sve što želim je sakriti se pod deku sa svojom djecom, ali to nije zdravo ni za njih, a ni za mene", ispričala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Cure detalji krvavog zločina u Bereku: 'Vidjela sam susjeda kako trči s puškom'