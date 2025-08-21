Neobično velik uragan Erin diže valove od 9 metara, surferi se raspametili: 'Ovo je potpuno ludo'
Očekuje se da će oluja svoj vrhunac dosegnuti tijekom dana, a potom da će postepeno slabjeti
Uragan Erin potopio je dijelove obale Sjeverne Karoline dok ova tropska oluja prolazi uz istočnu obalu SAD-a.
Otoci Sjeverne Karoline najteže su pogođeni, a vlasti su zatvorile ključnu autocestu, ali se ne očekuje da će oluja druge kategorije stići do kopna SAD-a.
Nacionalni centar za uragane (NHC) upozorio je ljude da izbjegavaju kupanje na "većini plaža istočne obale SAD-a zbog opasnih valova i morskih struja".
Meteorolozi očekuju da će Erin, koji ima maksimalnu brzinu vjetra od 168 km/h, dostići vrhunac do četvrtka. Već je prohujao Karibima, natopivši Portoriko, objavio je BBC.
Meteorolozi kažu da je uragan neuobičajeno velik, s tropskim olujnim valovima koji se protežu do 800 kilometara. Valovi visoki i do 9,14 metara formirali su se duž obale Atlantskog oceana u srijedu.
Neki kupači su se u srijedu još uvijek kupali u moru na plaži Wrightsville u Sjevernoj Karolini, unatoč zabrani koja je na snazi do petka. Najmanje 60 ljudi spašeno je na istoj plaži od uzburkanih struja u ponedjeljak.
Guverner Sjeverne Karoline Josh Stein upozorio je ljude da se pripreme: "Ovo je ozbiljna oluja. Nitko ne bi trebao biti u oceanu."
NHC je objavio da će "slabljenje vjerojatno početi do petka, ali se predviđa da će Erin ostati uragan do vikenda".
No ima i onih koji se vesele Erinu i spektakularnim valovima koje stvara. Iako je u četvrtak zbog opasnosti prekinuto prvenstvo u surfanju, to nije pokvarilo raspoloženje surfera, koji su se čak raspametili zbog neobično dobrih valova koje oluja stvara.
"Ovo je najbolje što sam vidio, čak ni od 80-ih nisam vidio ovako dobro", rekao je jedan veteran surfer u videu objavljenom u srijedu na Facebook stranici Coastal Edge East Coast Surfing Championships . Mlađi surferi oduševljeno kažu da su valovi "ludi" i "potpuno ludi".
Ipak će se natjecanje održati, donosi CNN, počet će ponovno od petka do nedjelje - najavili su organizatori.
"Sigurnost naše posade, sportaša i zajednice nam je glavni prioritet i blisko surađujemo s gradom Virginia Beach dok se približava uragan Erin", rekli su organizatori natjecanja u izjavi o otkazivanju u četvrtak.
Surferi su rekli da su spremni. "Odlično se zabavljam... Mogao bih biti vani satima... super sam uzbuđen zbog (natjecanja)", rekao je u srijedu jedan mladi surfer, nazivajući uvjete "najboljom Virginijom koju je ikad vidio".
POGLEDAJTE KAKO IZGLED ERIN IZ SVEMIRA: