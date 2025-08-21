Putin pokrenuo masivni napad dronovima Šahedima i raketama Kalibr: Ukrajina broji žrtve

Rusija je u srijedu pokrenula masovni napad na Ukrajinu koristeći dronove Shahed, krstareće rakete Kalibr i aerobalističke rakete Kinzhal.

Napadi su krenuli uvečer, skupine dronova Shahed lansirane su iz više smjerova. Iako se u početku vjerovalo da je Kijev glavna meta, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo kasnije je pojasnilo da su se dronovi kretali u raznim smjerovima, objavio je Kyivpost.

Oko ponoći, dopisnici Kyiv Posta diljem glavnog grada izvieštavali su da su čuli eksplozije i aktivnosti protuzračne obrane. Lokalni mediji također su izvijestili o eksplozijama u Černihivu, blizu ruske granice.

Oko 3 sata ujutro poletjelo je nekoliko ruskih zrakoplova MiG-31K, nakon čega su uslijedila lansiranja raketa Kinžal prema regiji Rivne, prema izvješću Zračnih snaga. Također izvještavaju i o lansiranjima krstarećih raketa Kalibr iz Crnog mora.

Ovog puta glavne mete Rusije bile su zapadne regije. Eksplozije su zabilježene u Rivneu, Lavovu, Lutsku (regija Volin) i Mukačevu (regija Zakarpatja).

Ima poginulih i ozlijeđenih

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij potvrdio je tri eksplozije u gradu. Nedugo zatim, čelnik regionalne vojne uprave Maksim Kozicki objavio je na Telegramu tragične posljedice: "Prema preliminarnim informacijama, uslijed kombiniranog napada bespilotnim letjelicama i krstarećim raketama, jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene. Deseci stambenih zgrada su pretrpjeli štetu."

U Mukačevu su lokalne vlasti izvijestile da je projektil pogodio jednu tvrtku. Stanovnici su dobili obavijest da zatvore prozorezbog onečišćenja zraka nastalog uslijed napada.

Russia’s massive combined attack on Ukraine



❗️Last night, the enemy carried out a massive combined attack on most regions of Ukraine — Sumy, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Rivne, Lviv, Zakarpattia, Khmelnytskyі, Ivano-Frankivsk, Volyn, and Vinnytsia.



In Lviv region, one person… pic.twitter.com/jFJ4F85tRn — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) August 21, 2025

"Molimo sve da čvrsto zatvore prozore i ne izlaze van osim ako to nije apsolutno neophodno", objavile su gradske vlasti.

Do 7.15 sati potvrđeno je da je najmanje 12 osoba ozlijeđeno.

Osim toga, ruske snage su dva puta napale Zaporižje, oštetivši kuće i industrijske objekte, prema riječima regionalnog guvernera Ivana Fedorova. Nije bilo prijavljenih žrtava.

Today, the main blow of Russian UAVs and missiles fell on Western Ukraine.

Zakarpattia, Mukachevo - the consequences of the cruise missile attack on the Flextronics plant.

About 30 km to the Hungarian border.

There was also a cruise missile strike on Zaporizhia. pic.twitter.com/RXrKELQpD5 — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 21, 2025

Kasnije je šef predsjedničkog ureda, Andrij Jermak, napisao na Telegramu, dijeleći fotografiju: "Rusija je izvela napad na Lavov - koristila je šahide i rakete. Jedna osoba je poginula. Mnogo kuća je oštećeno. Putin govori o miru, ali ne poduzima ni jedan korak da ga postigne."

Prema Jermaku, ruski predsjednik umjesto toga odugovlači i nastavlja rat. "Umjesto stvarnih rješenja, postoje napadi na civile. U tome nema logike - samo želja za ubijanjem. Surađujemo s partnerima kako bismo zaustavili ubojstva", dodao je.

Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o uništavanju „49 ukrajinskih dronova“ u nekoliko regija rano u četvrtak.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija u noćnim napadima na zemlju koristila 574 drona i 40 raketa te da su oborile 546 dronova i 31 raketu.

⚡️Russia unleashed a massive strike on Ukraine: 574 drones and 40 missiles across the whole country. The attack lasted for HOURS. One of the largest combined drone–missile attacks of the war. #RussianAggression pic.twitter.com/JjqugxtSKy — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 21, 2025

Napadi u Ukrajini i Rusiji nastavili su se posljednjih dana unatoč intenzivnim diplomatskim aktivnostima usmjerenim na okončanje sukoba izazvanog 2022. ruskom invazijom na Ukrajinu.

Europski saveznici Ukrajine okupili su se oko ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija tijekom posjeta Bijeloj kući u ponedjeljak nakon sastanka između Donalda Trumpa i njegova ruskog kolege Vladimira Putina na Aljasci prošli tjedan.

