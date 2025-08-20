UN objavio zastrašujuće podatke o Gazi: Broj gladne djece utrostručio se od ožujka

Broj pothranjene djece u Pojasu Gaza utrostručio se od ožujka, pokazuju podaci UN-a objavljeni u srijedu. Samo u gradu Gazi, gotovo trećina djece je pothranjena, napisao je na X-u u srijedu Philippe Lazzarini, čelnik Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

"Ovo nije prirodna katastrofa. Ovo je glad koja se može spriječiti, uzrokovana ljudskim djelovanjem", rekao je Lazzarini. Brojevi UNRWA-e temelje se na podacima o približno 100.000 djece ispod dobi od pet godina.

UNRWA-i i drugim humanitarnim organizacijama nije dopušteno dostaviti pomoć Gazi već gotovo šest mjeseci. Agencija je rekla da njihova skladišta u Egiptu i Jordanu sadrže dovoljno namirnica za 6000 teretnih kamiona, sa zalihama koje su dostatne za tri mjeseca.

Humanitarna katastrofa u Gazi

Međunarodni pritisak na Izrael pojačao se zbog katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze. Izrael je blokirao dostavu humanitarne pomoći i optužio Hamas da preusmjerava zalihe.

Prethodno je optužio članove UNRWA-e da su sudjelovali u Hamasovu terorističkom napadu na Izrael 7. listopada 2023. Kontroverzna Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koju podržavaju Izrael i SAD, počela je distribuirati humanitarnu pomoć krajem svibnja umjesto UNRWA-e. Pri podjeli pomoći bilo je mnogo žrtava među Palestincima.

