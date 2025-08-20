Izrael odobrio veliki plan kolonizacije Zapadne obale

Izrael je u srijedu odobrio ključni projekt izgradnje 3400 stanova na okupiranoj Zapadnoj obali što bi, po kritičarima plana, presjeklo taj palestinski teritorij na dva dijela i spriječilo osnivanje palestinske države s teritorijalnim kontinuitetom.

"Sretan sam što mogu objaviti da je prije nekih sat vremena civilna uprava odobrila planove za izgradnju četvrti E1!", priopćio je Guy Yifrah, gradonačelnik izraelskog naselja Maalea Adumima.

Nisu slušali kritike

Međunarodna zajednica prošli je tjedan kritizirala mogućnost odobrenja tog kontroverznog projekta. UN i EU pozvali su Izrael da odustane od njegove realizacije.

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich, krajnji desničar, pozvao je u četvrtak da se ubrza provedbu plana i anektira Zapadnu obalu, koju je Izrael okupirao 1967., kao odgovor na najavu nekoliko zemalja da će priznati palestinsku državu.

Ne rade ništa kako bi rješili sukob

Izraelska nevladina organizacija koja se protivi naseljavanju okupiranih područja, "Mir sada", upozorila je da je riječ o "kobnom planu za budućnost Izraela i bilo kakve izglede za rješenje (izraelsko-palestinskog sukoba) s dvije države".

Izuzevši istočni Jeruzalem, koji je Izrael anektirao, na Zapadnoj obali živi gotovo tri milijuna Palestinaca, uz oko 500.000 Izraelaca u naseljima koje UN smatra nezakonitim po međunarodnom pravu.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik u ofenzivi: Milanović traži hitno priznavanje Palestine!