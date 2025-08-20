Velika operacija Europola, krak vodi u Hrvatsku! Paketima pošte slali krivotvoreni novac

U velikoj akciji Europola razbijena je mreža kojom se raspačavao krivotvoreni novca putem pošte.

Kako je objavio Europol, akcija je rezultirala presretanjem gotovo milijun komada krivotvorenih novčanica, uključujući lažne eure, američke dolare i britanske funte, s procijenjenom vrijednošću većom od 66 milijuna eura.

Uspjeh operacije potaknut je izvanrednom suradnjom vlasti iz 18 zemalja, koja je pomogla istražiteljima da steknu dublje razumijevanje kriminalnih metoda i ruta trgovine ljudima. Zahvaljujući ovom zajedničkom naporu, operacija je pokrenula 102 nove istrage usmjerene na kriminalne mreže koje se bave krivotvorenjem novca.

Stotine paketa s krivotvorinama

Sveukupno je zaplijenjeno 297 paketa s krivotvorenim novcem, a zaplijenjeno je 990.000 krivotvorenih novčanih sredstava - uključujući novčanice i kovanice u vrijednosti većoj od 280 000 eura, 679 000 američkih dolara i 12 000 funti.

Foto: Europol

Tijekom provođenja operacije, hrvatska policija je u suradnji s Carinskom upravom izvršila tri zapljene poštanskih pošiljaka u kojima je bila 421 krivotvorena novčanica, ukupne nominalne vrijednosti 27.640,00 eura.

"Kao vodeća agencija EU-a u borbi protiv krivotvorenja valuta, Europol je pružio stručnost, koordinirao razmjenu informacija i podržao nacionalna tijela u otkrivanju sumnjivih paketa. Osim toga, Europol je pomogao u usavršavanju pokazatelja rizika, omogućujući učinkovitiju identifikaciju distribucije krivotvorenog novca u budućnosti. Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) također je podržao istragu pružajući tehničku infrastrukturu tijekom operativne faze", objavili su u priopćenju.

Foto: Europol

Istraga, koju su vodile Austrija, Portugal i Španjolska, provedena je između listopada 2024. i ožujka 2025. i otkrila je nekoliko novih kriminalnih mreža koje se bave krivotvorenjem valuta. Većina tih mreža djeluje izvan EU-a, uglavnom iz Azije, ali i iz Amerike i Bliskog istoka.

Foto: Europol

Ova operacija označila je drugu fazu ranije akcije u koju je bio uključen i Europol. Jača i poboljšana suradnja između carinskih i policijskih snaga omogućila je vlastima da ovaj put postignu znatno bolje rezultate. Jedan izvanredan uspjeh dogodio se u Rumunjskoj, gdje je jedna koordinirana akcija nacionalnih vlasti rezultirala zapljenom 600.000 američkih dolara krivotvorenog novca.

'Filmski novac'

Kao i u prvoj iteraciji operacije, velika većina zaplijenjenih predmeta bile su novčanice s izmijenjenim dizajnom, često nazivane "filmskim novcem". Ove reprodukcije imaju sličan oblik i boju kao prave novčanice, ali uključuju malu oznaku odricanja odgovornosti koja ukazuje na to da su lažne. Međutim, ta se odricanja odgovornosti često previde, što kriminalcima omogućuje da ih prodaju kao pravu valutu.

Foto: Europol

Europska multidisciplinarna platforma protiv kriminalnih prijetnji (EMPACT) bavi se najvažnijim prijetnjama koje predstavljaju organizirani i teški međunarodni kriminal koji utječe na EU. EMPACT jača obavještajnu, stratešku i operativnu suradnju između nacionalnih tijela, institucija i tijela EU-a te međunarodnih partnera. EMPACT se provodi u četverogodišnjim ciklusima s naglaskom na zajedničke prioritete EU-a u području kriminala.

