Novi Trumpov plan protiv migranata: Zid na granici s Meksikom boja se u crno

Zid na južnoj granici između Meksika i Sjedinjenih Američkih Država bit će obojen u crno kako bi se spriječilo penjanje, objavila je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem, dodajući da je prijedlog stigao od predsjednika Donalda Trumpa, piše CNN.

"Zid je visok, što ga čini vrlo, vrlo teškim za penjanje, gotovo nemogućim. Također ide duboko u zemlju, pa je teško, ako ne i nemoguće, prokopati ispod njega. A danas ćemo ga dodatno obojiti u crno“, rekla je Noem na konferenciji za novinare u Santa Teresi, Novi Meksiko, dok je stajala ispred čelične konstrukcije.

Istaknula je da je to bila želja predsjednika koji razumije da na visokim temperaturama crna boja dodatno zagrijava površinu što će otežati penjanje na zid. Šef američke granične patrole Michael Banks rekao je da će crna boja ujedno spriječiti i koroziju čelika.

Nova uhićenja pokrenula odluku o bojanju zida

Trumpova administracija tvrdi da je u lipnju na južnoj granici zabilježeno više od 6.000 uhićenja (15 posto manje nego li rekord iz ožujka) što je i dovelo do odluke o bojanju zida.

Tijekom prvog mandata, zid na granici bio je središnji element Trumpove tvrde imigracijske politike. U drugom mandatu fokus mu je uglavnom na deportacijama i strožoj provedbi zakona unutar SAD-a.

Administracija osigurala 46,5 milijardi dolara

Noem nije otkrila koliko će stajati bojenje zida, no administracija je osigurala oko 46,5 milijardi dolara kroz zakon "One Big Beautiful Bill Act" kojim je Trump modernizirao sustav granične barijere, uključujući dovršetak 700 milja primarnog zida.

"Vlada trenutačno gradi oko pola milje zida dnevno. Zid će izgledati različito, ovisno o terenu i geografiji mjesta na kojem se podiže", pojasnila je Noem.

Dodala je i da se uz zid uvodi "infrastruktura na vodi" te napredna tehnologija poput kamera i senzora.

