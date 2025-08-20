Papa Lav seli se u palaču, ali ne kao kralj: Živjet će s nekoliko cimera, poznato samo jedno ime

Nekoliko dana nakon izbora, Papa Lav XIV. je najavio da će živjeti u luksuznim papinskim apartmanima u rimskoj Apostolskoj palači, za razliku od svog prethodnika pape Franje. Tada je i najavio da će pitati nekoliko "cimera" žele li živjeti s njim. Useljenje je planirano kasnije ove godine, piše Daily Mail.

U tijeku je renovacija deset soba unutar stana iz 16. stoljeća, a troje ili četvero njegove braće uselit će se s njim, izvijestila je u utorak La Repubblica.

Jedan od cimera vjerojatno će biti njegov osobni tajnik, peruanski otac Edgard Rimaycuna. Bit će to prvi put u modernoj povijesti da će papa dijeliti svoj službeni životni prostor na trećem katu palače.

"Čini mi se da je to novo. Ne znam uzima li to u obzir dugu povijest crkve, ali svakako u modernom dobu", pojasnio je vatikanski dopisnik Iacopo Scaramuzzi.

Unatoč tome što pokojni papa nije tamo živio, pečat je postavljen na vrata stana 21. travnja odmah nakon Franjine smrti, u skladu s tradicijom.

Umjesto da se nastani u luksuznim papinskim apartmanima u rimskoj Apostolskoj palači, bivši papa odlučio se preseliti u pansion Casa Santa Marta i živjeti što štedljivije.

"Po mom mišljenju, Lav se definitivno razlikuje od Franje, ali ne toliko. Vraća se u papinske apartmane, ali ne kao kralj“, rekao je Scaramuzzi.

Povratak pape u apartmane

Scaramuzzi je dodao da nije jasno koga će Papa izabrati, ali je naglasio da je to u skladu s osjećajem zajedništva koji je donio Lavov augustinski red.

Apartmani su službena rezidencija papa od 1870. godine, a uobičajeno je da ih novi papa renovira.

Posljednjih mjeseci odvijali su se radovi na preuređenju soba, kao i na popravku štete uzrokovane prodiranjem vode i vlagom tijekom 12 godina koliko je apartman bio prazan.

Papa tradicionalno blagoslivlja mnoštvo hodočasnika koji se okupljaju na Trgu svetog Petra nedjeljom s prozora apartmana.

Od posljednjih šest papa, trojica, Ivan XXIII., Ivan Pavao I. i Ivan Pavao II., umrli su unutar papinskih apartmana.

Otac James Martin, američki isusovački novinar, opisao je povratak pape Lava u apartmane kao razboritu odluku.

Autor je ranije ove godine na X-u napisao: "Lavov potez ne treba shvatiti kao znak kritike pape Franje ili kao da ne živi "jednostavno". Moramo vjerovati pronicljivosti pape Lava u ovome i svemu - i poželjeti mu sve najbolje u novom smještaju!".

Američki papa trenutačno živi u zgradi Sagrestia, odmah pored bazilike svetog Petra. Ovog ljeta također je oživio tradiciju koju je napustio njegov prethodnik - povlačenje u papinsku ljetnu rezidenciju u Castel Gandolfu.

Palača na vrhu brda, smještena iznad pjenušavih voda jezera Albano, nekoć je služila kao utočište papama koji su bježali od sparnih rimskih vrućina.

Papa je tamo proveo nekoliko dana u srpnju, prije nego što se ponovno vratio u kolovozu na još jedan kratki boravak.

Prošle nedjelje ručao je s više od 100 beskućnika dok je služio misu prije nego što je posjetio lokalno svetište u gradu Albanu.

