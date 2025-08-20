Ovo je teško za čitati: Još se nije javio Slovenac koji je osvojio 37 milijuna eura na Eurojackpotu!

Vrijeme istječe za preuzimanje drugog najvećeg loto dobitka svih vremena u Sloveniji. Više od 37 milijuna eura još uvijek čeka sretnika koji je u svibnju uplatio listić u Kranju.

U utorak se sreća osmjehnula još jednom Slovencu. Slovenska lutrija objavila je da je sretnik u Godoviču uplatio Eurojackpot 5+1, koji mu donosi dobrih 460.000 eura, piše slovenski portal 24ur.

Vlasnik dobitnog listića koji je uplaćen u svibnju ove godine u Kranju na adresi Cesta Staneta Žagarja 69 može se javiti po dobitak samo do sutra, 21. kolovoza 2025.

Prilagodit će vrijeme isplate

"Ako bi dobitnik čekao do zadnjeg dana za preuzimanje svoje nagrade, prilagodit ćemo vrijeme isplate", obavijestili su nas iz Loterije Slovenije.

Budući da nagrada znatno prelazi granicu od 2.000 eura, za isplatu se primjenjuje poseban postupak. "Isplata se obavlja na glavnoj blagajni Loterije Slovenije u Gerbičevoj ulici 99 u Ljubljani. Za preuzimanje nagrade potrebna je prethodna najava pozivom na kontakt broj odjela za pomoć igračima +386 1 24 26 175, najmanje jedan dan prije željenog datuma isplate."

Ako (ne)sretnik ne preuzme nagradu u roku od 90 dana od izvlačenja, iznos će biti vraćen u Eurojackpot fond u skladu s pravilima Eurojackpota i tako će biti prenesen u nagradni fond 5 + 2.

U slučaju isplate, najnoviji slovenski milijunaš bit će bogatiji za 31.742.801,29 eura, a općina njegovog stalnog boravka dobit će 5.601.670,81 eura.

Ovotjednu sretnu kombinaciju brojeva 3, 4, 11, 33, 47 te dodatnih 6 i 9 uplatila je u igri Eurojackpot 5+1 osoba u Godoviču. Isti iznos, točnije 460.552,10 eura, primit će i sretni dobitnici u Estoniji i Švedskoj. "Nekom u Sloveniji ostvario se san", objavila je slovenska Lutrija dobre vijesti na svojim mrežnim stranicama.

