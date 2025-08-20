Što točno obuhvaćaju sigurnosne garancije za Ukrajinu o kojima svi pričaju?

Američki i europski vojni dužnosnici počeli su planirati sigurnosne garancije za Ukrajinu, rekli su američki izvori Reutersu u utorak, nakon što je predsjednik Donald Trump obećao zaštititi tu zemlju u sklopu mirovnog dogovora.

Ukrajina i europski saveznici pozdravili su Trumpovo obećanje sigurnosnih garancija, dano na susretu čelnika u ponedjeljak, no mnoga pitanja i dalje ostaju otvorena.

Podrška van opskrbe naoružanjem

Dužnosnici su Reutersu rekao da Pentagon radi na planiranju podrške koju Washington može pružiti izvan opskrbe naoružanjem. Upozorili su da će trebati vremena da europska i američka strana usuglase nešto što bi bilo vojno ostvarivo i prihvatljivo Kremlju.

Jedna od opcija je slanje europskih snaga u Ukrajinu, no pod zapovjedništvom SAD-a, otkrila su dva izvora. Dodali su da ti vojnici ne bi bili pod zastavom NATO-a, nego svojih nacija.

Bijela kuća je ranije objavila da će SAD pomagati u koordinaciji sigurnosnih garancija za Ukrajinu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova odbija slanje snaga NATO zemalja za osiguravanje mirovnog dogovora.

Europa priprema kopnenu snagu, a amerika zračnu

Trump je javno odbacio da će u Ukrajinu ići američki vojnici, no u utorak se činilo da je ostavio vrata otvorena za drugačiju vojnu uključenost. U razgovoru za Fox News sugerirao je da bi Washington mogao pružati zračnu podršku.

"Što se tiče sigurnosti, Europljani su spremni poslati kopnene snage, a mi smo voljni pomoći im sa stvarima, posebno vjerojatno iz zraka jer nitko nema ono što mi imamo, oni stvarno nemaju", rekao je američki predsjednik.

Američka zračna podrška mogla bi se ostvariti na nekoliko načina, uključujući protuzračne sustave i osnaživanje zone zabrane leta uz pomoć američkih borbenih zrakoplova.

NATO-vi vojni čelnici sastat će se virtualno u srijedu, a na susretu će biti i američki vojni dužnosnici.

