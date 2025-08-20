Medo gađao kamenom auto: Razbio staklo, suvozač ozlijeđen

U sjevernim općinama Crne Gore posljednjih mjeseci napadi medvjeda nisu rijetkost. Domaćinstva već dugo strahuju za svoju stoku, a sada su, čini se, na red došli i napadi na ljude.

Najnoviji slučaj dogodio se na putu prema Gornjoj Morači, kada su se dvojica mještana izravno suočila s divljom životinjom, piše Portal RTCG.

Veljko Rnković ispričao je da su on i njegov prijatelj Nikola Mešter, vraćajući se s planine prema selu, postali mete iznenadnog napada.

Medvjed ih je, kaže, gađao kamenom dok su bili u automobilu, pri čemu je on zadobio ozljedu ramena.

“Krenuli smo s planine prema selu. Ja sam bio suvozač, on vozač. Čuo sam ranije da u tom kraju ima medvjeda, ali do sada se nismo susretali. Bio je udaljen oko pedesetak metara i nismo ga vidjeli dok nije bacio kamen na naš automobil. Izašli smo, ja sam osjetio bol u ramenu i tek tada smo shvatili što se zapravo dogodilo. Pozvali smo lovočuvarsku službu i policiju. Tek kada smo izašli iz vozila, ugledali smo ga iznad puta”, ispričao je Rnković.

Medvjedi sve češće silaze u naselja

Lovočuvar Milinko Lukovac ubrzo nakon prijave stigao na mjesto događaja. Udarac kamena je, ističe, bio toliko snažan da je razbio dva stakla na automobilu, a samo pukom srećom izbjegnuta je tragedija.

“Momci koje je napao medvjed vraćali su se s planine prema selu, kada se odjednom čuo udar. Razbijena su dva stakla – vozačevo i ono iza njega. Kamen je uletio u auto, pogodio suvozača u rame, a potom se zaustavio kod mjenjača. Sreća je što udarac nije bio jači, inače bi čovjek stradao. Ja sam stigao pola sata nakon događaja, policija je također došla”, naveo je Lukovac.

Mještani sjevera već mjesecima upozoravaju na sve veći problem – medvjedi sve češće silaze u naselja, uništavaju imanja i napadaju stoku.

