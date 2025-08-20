Jezivi prizor i misteriozna poruka: Šest odrubljenih glava ostavljeno pored ceste

Šest odrubljenih glava pronađeno je na cesti u središnjem Meksiku, u području koje se obično ne povezuje s kartelskim nasiljem, piše BBC.

Lokalne vlasti otkrile su ubojstvo rano u utorak ujutro na ruti koja povezuje uglavnom mirne države Puebla i Tlaxcala.

Policija nije navela motiv ubojstava niti je rekla koja je od kriminalnih skupina koje djeluju u Meksiku možda izvršila ubojstva.

Lokalni mediji izvijestili su da je na mjestu događaja ostavljena deka s porukom upozorenja suparničkim bandama, a očito ju je potpisala skupina pod nazivom "La Barredora", što znači "čistač".

To je isto ime kao i malo poznata kriminalna skupina koja djeluje u zapadnoj državi Guerrero, ali nije jasno jesu li oni stajali iza napada ili zašto.

Krijumčarenje fentanilom

Lokalno tužiteljstvo priopćilo je da su glave pronađene u Tlaxcali pripadale muškarcima te je pokrenulo istragu o ubojstvima, prema novinskoj agenciji AFP.

Osim trgovine drogom, u regiji postoji problem krijumčarenja goriva, poznatog kao "huachicolea", koji generira milijarde dolara godišnje za skupine koje stoje iza te ilegalne aktivnosti.

Zasad se savezne vlasti nisu oglasile o ubojstvima.

Događaju se usred velike akcije administracije predsjednice Claudije Sheinbaum protiv trgovine fentanilom.

Puebla i Tlaxcala nisu sklone ekstremnom nasilju kartela kakvo je izraženo u drugim dijelovima zemlje.

U lipnju su tijela 20 ljudi - od kojih su četiri obezglavljene - pronađena u Sinaloi, državi koju pogađa nasilje bandi.

Sedmorica meksičkih mladića također su ubijena u pucnjavi na proslavi katoličke crkve u središnjoj državi Guanajuato u svibnju.

Nasilje između kartela poraslo je posljednjih godina, sa stotinama tisuća ubijenih i desecima tisuća nestalih otkako je vlada prvi put počela koristiti meksičku vojsku protiv bandi 2006. godine.

