Jurio po autocesti 220 km/h s 4,16 promila: A suvozač? Aparat nije mogao ni očitati rezultat

Nevjerojatna scena odvijala se kasno navečer na autocesti u njemačkoj saveznoj pokrajini Hessen. Vozač sa stranim registarskim oznakama jurio je čak 220 kilometara na sat, a kasnije se ispostavilo da je imao 4,16 promila alkohola u krvi - količinu koja je opasna po život, piše Fenix Magazin.

Policiju je na opasnu vožnju upozorio jedan svjedok koji je primijetio kako automobil opasno vijuga cestom. Nije dvojio ni sekunde – odmah je obavijestio policiju i krenuo za pijanim vozačem.

Kada su policajci zaustavili automobil na parkingu pored autoceste, šokirali su se rezultatima.

“Alkotest na licu mjesta pokazao je kod vozača 4,16 promila, dok kod suvozača aparat nije mogao ni očitati rezultat jer prestaje mjeriti na pet promila”, priopćila je policija.

Vozaču je odmah oduzeta vozačka dozvola, a samo čista sreća zaslužna je što u ovoj suludoj vožnji nije bilo ozlijeđenih ni poginulih.

Pravila u Njemačkoj

U Njemačkoj je vožnja zabranjena već s 0,5 promila alkohola u krvi. Sve iznad 1,1 promila smatra se kaznenim djelom jer vozač tada spada u kategoriju “apsolutno nesposobnih za vožnju”.

Njemački auto-moto savez ADAC upozorava da kod vrijednosti iznad četiri promila nastupa akutna opasnost po život:

“Gube se važni obrambeni refleksi, oboljeli padaju u komu, mogu doživjeti šok sa progresivnim otkazivanjem krvotoka, sve do potpunog zastoja disanja i srca.”

Stručnjaci podsjećaju da koncentracija alkohola u krvi iznad pet promila gotovo uvijek završava smrću.

POGLEDAJTE VIDEO: Poliester, ćevapi, alkohol, i sunce od 11 do 16. Zašto ljudi ne slušaju upute liječnika?