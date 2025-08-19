HOROR NA CESTI /

Više od 70 mrtvih u katastrofalnoj nesreći, ima i djece: Prizori su stravični

Foto: X/ Tabz

Poginula je 71 osoba od kojih 17 djece, prenosi Reuters

19.8.2025.
22:14
HinaDunja Stanković
X/ Tabz
Više od 70 ljudi poginulo je u utorak u prometnoj nesreći u provinciji Herat na zapadu Afganistana, objavila je policija. 

Do nesreće je došlo kada se autobus koji je prevozio deportirane migrante u Kabul zapalio nakon sudara s kamionom i motociklom, rekao je glasnogovornik provincijske vlade Ahmadulah Mutaki.

Poginula je 71 osoba od kojih 17 djece, prenosi Reuters.

"Zbog prevelike brzine i nepažnje, (autobus) je skrenuo s glavne ceste i snažno se sudario s kamionom u pokrajini Herat", priopćila je policija.

Snimke s mjesta nesreće pojavile su se na društvenim mrežama. Autobus je u plamenu, a u pozadini se čuje vika ljudi ljudi i sirene.

Prizori su stravični te ih nećemo objaviti. Na fotografijama podijeljenima na X-u vidi se olupina autobusa koja je ostala nakon što je ugašena vatra i, čini se, izgorena tijela. 

NesrećaAfganistanCrna Kronika
