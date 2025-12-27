New York okovan pahuljama i ledom: Mećava udara punom snagom

POGLEDAJTE SNIMKE /

New York se priprema za snježnu oluju velikih razmjera u petak, a prognoze predviđaju najveće snježne padaline u više od tri godine. Snažna postbožićna mećava zahvatila je sjeveroistok, unoseći kaos u zračni promet s više od 1500 otkazanih letova do sada u petak, prema lokalnim medijima. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul proglasila je u petak izvanredno stanje uoči oluje.

Snimke svjedoka prikazuju avione kako polijeću i slijeću usred obilnih snježnih padalina na aerodromu Frederick Douglass u Rochesteru u petak dok se New York priprema za zimsku snježnu oluju. Reuters je uspio provjeriti lokaciju s piste, zgrada i tornja elektroenergetskog sustava koja se podudara sa snimkama iz datoteke i satelitskim snimkama.

Guvernerka New Yorka proglasila je u petak izvanredno stanje. Nacionalna meteorološka služba također je upozorila na zimsku oluju Devin u petak.