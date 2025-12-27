FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGLEDAJTE SNIMKE /

New York okovan pahuljama i ledom: Mećava udara punom snagom

New York se priprema za snježnu oluju velikih razmjera u petak, a prognoze predviđaju najveće snježne padaline u više od tri godine. Snažna postbožićna mećava zahvatila je sjeveroistok, unoseći kaos u zračni promet s više od 1500 otkazanih letova do sada u petak, prema lokalnim medijima. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul proglasila je u petak izvanredno stanje uoči oluje.

Snimke svjedoka prikazuju avione kako polijeću i slijeću usred obilnih snježnih padalina na aerodromu Frederick Douglass u Rochesteru u petak dok se New York priprema za zimsku snježnu oluju. Reuters je uspio provjeriti lokaciju s piste, zgrada i tornja elektroenergetskog sustava koja se podudara sa snimkama iz datoteke i satelitskim snimkama. 

Guvernerka New Yorka proglasila je u petak izvanredno stanje. Nacionalna meteorološka služba također je upozorila na zimsku oluju Devin u petak. 

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
27.12.2025.
9:37
Dunja Stanković
SnijegOlujaNew YorkAvion
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx