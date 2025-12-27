Blagdani su im se pretvorili u noćnu moru: Snijeg i led prizemljili tisuće letova

Tisuće letova diljem SAD-a otkazano je ili odgođeno dok je sjeveroistok zemlje pogodila zimska oluja s ledenom mješavinom snijega i leda usred vrhunac sezone blagdana. Do petka navečer otkazano je 1600 letova, a njih 7400 je odgođeno, kažu podaci na web stranici za praćenje letova FlightAware.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje za zimsku oluju s očekivanih 23 centimetra snijega u Newy Yorku i Connecticutu. Vozače su upozorili da ponesu komplet za hitne slučajeve.

Najpogođenije zračne luke su John F. Kennedy International, Newark Liberty i LaGuardia u New Yorku. Otkazivanja i odgode letova zabilježeni su i u Bostonu, Chicagu te kanadskom Torontu, prenosi BBC.

Zračne su luke upozorile putnike da provjere statuse svojih letova sa svojom zrakoplovnom kompanijom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nova otkazivanja u subotu

U subotu je otkazano još 650 letova koji su trebali poletjeti ili sletjeti u SAD-u. Predstavnici American Airlinesa, United Airlinesa i JetBlue Airwaysa rekli su za Reuters da su ti prijevoznici odustali od naknada za promjene koje se obično naplaćuju za ponovnu rezervaciju za putnike čiji planovi putovanja mogu biti pogođeni poremećajima povezanim s vremenskim uvjetima.

Guvernerka New York savjetovala je građanima da izbjegavaju nepotrebna putovanja, ali da ako baš moraju na put, da planiraju unaprijed,idu polako i ostave dovoljno vremena da stignu gdje trebaju. Isto upozorenje uputili su guverneri New Jerseyja i Connecticuta.

Predviđa se da će u New Yorku pasti najviše snijega od 2022. godine, i to oko pet centimetara ili više po satu, stoji u izjavi o izvanrednom stanju koju je u petak objavila guvernerka, a koju prenose mediji.

U mnogim područjima predviđa se zaleđeni snijeg sa susnježicom ili ledenom kišom te snažni vjetrovi Upozorenja su objavljena i za veći dio Pennsylvanije i veći dio Massachusettsa. U New Jerseyju je proglašeno izvanredno stanje.

POGLEDAJTE VIDEO: U Lici spremni za novi snijeg, cestari: 'Nadamo se da će pasti, to je naš identitet'