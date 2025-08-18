Romobili opet rade kaos! Za vikend dvoje maloljetnika teško ozlijeđeni u Međimurju, djevojka vozila pijana

Dvije nesreće s romobilima dogodile su se proteklog vikenda na međimurskim prometnicama, a u obje su sudjelovali maloljetni vozači, javlja međimurska policija.

U subotu, nešto prije 22 sata na cesti između Orehovice i Vularije, stariji maloljetnik upravljao je električnim romobilom te se kretao na način kojim se umanjivala stabilnost vozila, zbog čega je izgubio nadzor nad upravljanjem. Romobil se prevrnuo, a mladić je pao na kolnik.

Mladić je imao zaštitnu kacigu, no unatoč tome sljedećeg dana je privatnim vozilom prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje mu je utvrđena teška tjelesna ozljeda.

Vozila pod utjecajem alkohola

Dan kasnije, u nedjelju, iza 20 sati u Zasadbregu, mlađoj maloljetnici, koja je vozila je električni romobil, utvrđeno je 1,53 g/kg alkohola u krvi. Djevojka se nije kretala uz desni rub kolnika, već uz lijevi, u jednom trenutku izgubila je stabilnost, romobil se prevrnuo, a ona je pala na kolnik.

Djevojka je nosila kacigu, a vozilom hitne pomoći prevezena je u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se njezine ozljede naknadno okvalificirati.

Ne mogu svi elekrični romobili sudjelovati u prometu

Iz policije podsjećaju da ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama. Prejaki i prebrzi modeli su zabranjeni, a u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom prijeti novčana kazna od 130 eura.

Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je samo električnim romobilima bez sjedećeg mjesta, s radnim obujmom motora do 25 cm3 ili trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW. Na ravnoj cesti romobil ne smije razviti brzinu veću od 25 km/h.

Policija apelira na roditelje da prilikom kupnje provjere specifikacije romobila te ne kupuju one koji ne mogu sudjelovati u prometu. Također podsjećaju da djeca mlađa od 14 godina ne smiju upravljati električnim romobilima.

