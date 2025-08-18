NA LINIJI 225 /

Strava na okretištu u Kozari Boku! Nožem napadnut vozač ZET-a

Strava na okretištu u Kozari Boku! Nožem napadnut vozač ZET-a
Foto: Screenshot Facebook Sesvete Moj Kvart

Neslužbeno, vozača je nožem izbo jedan od putnika

18.8.2025.
9:34
Jakov Sedlar
Screenshot Facebook Sesvete Moj Kvart
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Strava jutros na okretištu u Kozari Boku. 

Kako nam je potvrđeno iz ZET-a, vozač autobusne linije 225 napadnut je na radnom mjestu oko 6.25 sati. Kolima hitne pomoći prevezen je u bolnicu. 

Strava na okretištu u Kozari Boku! Nožem napadnut vozač ZET-a
Foto: Screenshot Facebook Sesvete Moj Kvart

ZET: 'Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika'

"Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati jer je u tijeku postupanje od strane policije", poručio nam je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba. 

Neslužbeno, vozača je nožem izbo jedan od putnika. 

TramvajZetNapadnut Vozač ZetaZet AutobusNožKozari Bok
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA LINIJI 225 /
Strava na okretištu u Kozari Boku! Nožem napadnut vozač ZET-a