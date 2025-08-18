Strava na okretištu u Kozari Boku! Nožem napadnut vozač ZET-a

TRAGEDIJA U BIH /
Neslužbeno, vozača je nožem izbo jedan od putnika
Strava jutros na okretištu u Kozari Boku.
Kako nam je potvrđeno iz ZET-a, vozač autobusne linije 225 napadnut je na radnom mjestu oko 6.25 sati. Kolima hitne pomoći prevezen je u bolnicu.
"Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati jer je u tijeku postupanje od strane policije", poručio nam je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.
Neslužbeno, vozača je nožem izbo jedan od putnika.