Strava na okretištu u Kozari Boku! Nožem napadnut vozač ZET-a

Strava jutros na okretištu u Kozari Boku.

Kako nam je potvrđeno iz ZET-a, vozač autobusne linije 225 napadnut je na radnom mjestu oko 6.25 sati. Kolima hitne pomoći prevezen je u bolnicu.

Foto: Screenshot Facebook Sesvete Moj Kvart

ZET: 'Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika'

"Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati jer je u tijeku postupanje od strane policije", poručio nam je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Neslužbeno, vozača je nožem izbo jedan od putnika.