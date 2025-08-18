Muškarac (23) u Dalmaciji pokušao ubiti bivšu parnericu, gušio je u stanu

Muškarac (23) pokušao je u nedjelju ubiti svoju bivšu partnericu u stanu na području Splita.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, 23-godišnjak je fizički napao svoju bivšu partnericu - rukama ju je stiskao za vrat i pokušao je ugušiti.

Žena je uspjela pobjeći iz stana i pozvati policiju. Pružena joj je liječnička pomoć, a utvrđene su joj lakše tjelesne ozljede.

Policija je ubrzo pronašla i uhitila 23-godišnjeg muškarca. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, sumnjiči se da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju.

Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

