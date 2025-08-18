Djevojčica (12) izbola ženu: Optužena za pokušaj ubojstva, ali i još jednog prekršaja

Dvanaestogodišnja djevojčica optužena je za pokušaj ubojstva nakon što je 55-godišnjakinja izbodena u prsa u Queenslandu, piše Daily Mail.

Hitne službe pozvane su u kuću u Augustine Heightsu, Ipswich, u nedjelju oko 16 sati, nakon dojave o ubodu nožem.

Po dolasku u kuću, policija je pronašla ženu s ubodnom ranom u prsima. Žena je teško ozlijeđena.

Završila u pritvoru

Prije nego što je prevezena u bolnicu Princess Alexandra u Brisbaneu, pružili su joj liječničku pomoć.

Dvanaestogodišnja djevojčica koja živi sa žrtvom optužena je za pokušaj ubojstva i protupravno korištenje motornog vozila.

Zadržana je u pritvoru i trebala bi se pojaviti na Dječjem sudu u Ipswichu u ponedjeljak.

Policija Queenslanda potvrdila je da je istraga još uvijek u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Cure detalji krvavog zločina u Bereku: 'Vidjela sam susjeda kako trči s puškom'