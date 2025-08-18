Djevojčica (12) izbola ženu: Optužena za pokušaj ubojstva, ali i još jednog prekršaja
Po dolasku u kuću, policija je pronašla ženu s ubodnom ranom u prsima. Žena je teško ozlijeđena
Dvanaestogodišnja djevojčica optužena je za pokušaj ubojstva nakon što je 55-godišnjakinja izbodena u prsa u Queenslandu, piše Daily Mail.
Hitne službe pozvane su u kuću u Augustine Heightsu, Ipswich, u nedjelju oko 16 sati, nakon dojave o ubodu nožem.
Po dolasku u kuću, policija je pronašla ženu s ubodnom ranom u prsima. Žena je teško ozlijeđena.
Završila u pritvoru
Prije nego što je prevezena u bolnicu Princess Alexandra u Brisbaneu, pružili su joj liječničku pomoć.
Dvanaestogodišnja djevojčica koja živi sa žrtvom optužena je za pokušaj ubojstva i protupravno korištenje motornog vozila.
Zadržana je u pritvoru i trebala bi se pojaviti na Dječjem sudu u Ipswichu u ponedjeljak.
Policija Queenslanda potvrdila je da je istraga još uvijek u tijeku.
POGLEDAJTE VIDEO: Cure detalji krvavog zločina u Bereku: 'Vidjela sam susjeda kako trči s puškom'