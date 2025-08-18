Frizerka posjetila muža u zatvoru, iz njega nikad nije izašla. Noćni susret pretvorio se u horor

Amerikanac David Brinson (54) koji služi doživotnu kaznu optužen je za ubojstvo svoje supruge nakon što je preminula tijekom noćnog posjeta njegovom zatvoru Mule Creek.

Frizerka Stephanie Diane Dowells (62) posjetila je Brinsona s njegovom majkom u studenom prošle godine, ali nikada više nije izašla iz kaznionice. Zatvorenik je kobne noći 13. rujna malo prije dva sata ujutro alarmirao zatvorske službenike tvrdeći da mu je supruga pala u nesvijest. Unatoč pokušajima reanimacije, nesretna je žena sat vremena kasnije proglašena mrtva, priopćio je Kalifornijski odjel za korekcije i rehabilitaciju.

Vjeruje se da je zadavljena.

Okružni tužitelj Todd Riebe potvrdio je da je Benson optužen za njezino ubojstvo.

"Iako ništa ne može vratiti Stephanie, ovo je prvi korak prema postizanju pravde zbog njezina brutalnog ubojstva", kazao je odvjetnik obitelji Michael Oppenheimer.

Muž mijenjao priče

Sin i snaha ubijene žene tvrdili su da je Brinson ponudio više različitih verzija te noći koje je stalno mijenjao. "Govorio bi da se onesvijestila na podu, pa onda da se to dogodilo na krevetu", kazao je sin američkim medijima.

Iz zatvora su objasnili da neki zatvorenici imaju pravo na obiteljske posjete. Odvijaju se u objektima nalik stanovima u krugu zatvora i mogu trajati 30 do 40 sati.

Glasnogovornik odjela, ipak, dodaje da su oni privilegija te da se zatvorenici moraju prijaviti i ispuniti stroge kriterije kako bi im se tako nešto odobrilo.

"U obzir se uzimaju samo oni zatvorenici koji pokažu trajno dobro ponašanje i ispunjavaju određene zahtjeve", istaknuo je.

Brinson služi doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva četiri muškarca tijekom pljačke 1993. godine. Inače, ovo je već drugi slučaj smrti posjetitelja u državnom zatvoru Mule Creek u 2024. godini.

Početkom srpnja prošle godine 47-godišnja Tania Thomas pronađena je bez svijesti tijekom osjete svog partnera Anthonyja Curryja, koji je optužen za njezino ubojstvo, ali negira zločin.

