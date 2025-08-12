Ubili trudnicu, a njezinom dečku odsjekli glavu i nabili na kolac, prizor je bio stravičan

Mrtva trudnica (39), a pored nje obezglavljeni partner (50) pronađeni su u ponedjeljak navečer u stanu u australskom Melbourneu. Glava njezina partnera nabijena je na kolac nakon što je odsječena.

Na vanjskom dijelu kuće ostavljeni su sablazni grafiti s porukom "Karma nije jelovnik" i referencama povezanim uz veganstvo: "meso je ubojstvo".

Na jednom od zidova ispisano je "izdaja, nepredvidiva i neizbježna".

"Detektivi Odjela za ubojstva provjerit će jesu li grafiti povezani s ubojstvima", poručio je glasnogovornik lokalne policije.

Policija je prvu dojavu dobila u 9.20 sati ujutro zbog vike koja se čula iz kuće.

Izbodeni na smrt

Zatim je stigao drugi poziv, hitniji od prethodnog.

Policija je stigla na mjesto zločina za svega nekoliko minuta, a tamo su zatekli njihova tijela. Obje žrtve izbodene su na smrt.

Athena Georgopoulos i Andrew Gunn zajedno su bili tri godine. Iščekivali su svoje "čudo od djeteta" s kojim je bila trudna pet mjeseci. Njezina rođakinja ispričala je za australske medije da su se veselili prinovi, posebno zbog njihove dobi.

U međuvremenu, na željezničkoj stanici u Westall u Clayton Southu u noći na utorak uhićen je 34-godišnjak. Inspektor Dean Thomas iz Odjela za ubojstva potvrdio je da je osumnjičeni poznavao ubijeni par i da se vjerojatno radi o beskućniku.

"Vjerujemo da postoji veza osumnjičenika i mjesta gdje su ubijeni", dodao je.

Australski mediji snimili su tragične prizore majke ubijene žene koja je u suzama pričala s policajcima dok su obavljali očevid na mjestu užasa. "Moj Bože, bila je trudna", ponavljala je u očaju i kroz suze.

