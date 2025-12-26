Ovo je prestrašno za gledati! Rezervist na Božić pregazio molitelja na cesti, oglasila se vojska

Rezervist izraelske vojske vozilom se zabio u Palestinca koji se molio uz rub ceste u okupiranoj Zapadnoj obali u četvrtak, nakon što je ranije na tom području iz oružja ispalio nekoliko hitaca, objavila je izraelska vojska.

"Zaprimljene su snimke (koje prikazuju) naoružanu osobu koja je pregazila palestinskog pojedinca", kazala je vojska u priopćenju, dodajući da je riječ o rezervistu te da je otpušten iz vojske.

Rezervist je postupao "strogo prekoračivši svoje ovlasti", a oružje mu je zaplijenjeno, kazala je vojska. Izraelski mediji su objavili da se muškarac nalazi u kućnom pritvoru. Izraelska policija nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentarom. Palestinac je otišao u bolnicu na pregled, no nije teže ozlijeđen i sada je kod kuće.

Videosnimka, koju je emitirala palestinska televizija te čiju je vjerodostojnost potvrdio Reuters, prikazuje naoružanog muškarca u civilnoj odjeći koji se terenskim vozilom zabio u muškarca dok je molio uz cestu.

חייל מילואים דורס מתפלל בצד הדרך בדיר ג׳ריר שבגדה המערבית

(שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים) pic.twitter.com/6GmLBlI81Z — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) December 25, 2025

Rekordan broj napada na Zapadnoj obali

Prema podacima Ujedinjenih naroda, ove godine je zabilježen rekordan broj napada izraelskih civila na Palestince na Zapadnoj obali, odnosno preko 750.

Više od tisuću Palestinaca je ubijeno na Zapadnoj obali između 7. listopada 2023. i 17. listopada 2025., uglavnom u operacijama sigurnosnih snaga, a neki i zbog nasilja izraelskih naseljenika, prema UN-u.

U istom razdoblju je poginulo 57 Izraelaca u palestinskim napadima. Palestinski napadač je u petak ubio dvije osobe na sjeveru Izraela, rekla je policija.

