Ovo su otac i sinovi osumnjičeni za jezivi masakr usred bijela dana: Ubili trojicu u kafiću i pobjegli

Kosovska policija raspisala je tjeralice za Mefailom Shkodrom (53) i njegovim sinovima Edonisom (25) i Angel (22) zbog krvavog obračuna u kafiću u Gnjilanu gdje su ubijene tri osobe.

U pucnjavi u nedjelju oko podneva živote su izgubili vlasnici zlatarne Š. H. (68) i njegov sin E. H. (41) te 68-godišnji A.H. B.H. (41) je s teškim ozljedama prebačen u Sveučilišni klinički Centar u Prištini gdje je u teškom, ali stabilnom stanju smješten na odjel Klinike za abdominalnu kirurgiju.

Kosovska policija u ponedjeljak je objavila fotografije osumnjičenih i apelirala na građane da im dostave informacije koje mogu pomoći u njihovu pronalasku.

Stari znanac policije

Srbijanski mediji navode da Mefail ima dugačak dosje s više od 30 kriminalnih djela, od kamatarenja, ucjene, članstva u kriminalnoj grupi, prevare, prijetnji i napada.

Na snimkama iz okolice kafića vide se tragovi krvi na pločniku i ulici. Dvije su osobe umrle na licu mjesta, dok su dvije prebačene u bolnicu.

Jedan od ozlijeđenih naknadno je podlegao ozljedama.

Policija je odmah nakon pucnjave uhitila jednu osobu koja je navodno u rodu s trojicom u bijegu.

Motiv jezivog masakra još uvijek nije poznat.

