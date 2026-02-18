Rus i Hrvat skandirali sporni pozdrav i vrijeđali prosvjednike: Evo kolike kazne su dobili

Općinski sud u Rijeka, Prekršajni odjel, donio je u četvrtak 8. siječnja 2026. novu presudu vezanu uz incidente na Jadranskom trgu tijekom antifašističkog skupa u središtu grada. Još dvojica muškaraca kažnjena su visokim novčanim kaznama zbog teškog narušavanja javnog reda i mira. Podsjetimo, ranije je već veći broj osoba sankcioniran zbog istih događaja.

Riječ je o dvojici mlađih muškaraca - hrvatskom državljaninu (1996.) te državljaninu Ruske Federacije (2004.). Obojica su nezaposlena i bez vlastitih prihoda, a uzdržavaju ih roditelji, piše Fiuman.hr.

Incident se dogodio 30. studenoga 2025. oko 11.40 sati, za vrijeme prijavljenog mirnog okupljanja pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma". Prema utvrđenju suda, dvojica okrivljenika stigla su na Jadranski trg u skupini od više desetaka osoba, odjevenih pretežno u tamnu odjeću s kapuljačama, dok su neki imali i prekrivena lica.

Poricali su krivnju

Sud je zaključio da su na javnom mjestu remetili red i mir glasnim uzvikivanjem uvredljivih poruka, među kojima i "Pi**e, nakaze jedne", te mahanjem i udaranjem rukama kako bi stvarali buku i zastrašivali okupljene građane i prolaznike. Uz to su, prema presudi, u više navrata pjevali i skandirali "O Hrvatska, o Hrvatska nezavisna država" i "Za dom spremni, spremni, spremni", pritom podižući desnu ruku u zrak.

Sud je takvo ponašanje ocijenio veličanjem ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne Države Hrvatske, čime su počinjena dva prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Tijekom postupka obojica su poricala da su vrijeđala ili uzvikivala sporne parole. No sud je, analizirajući videosnimke, fotodokumentaciju i druge dokaze, zaključio da su upravo oni sudjelovali u opisanim radnjama. U presudi se navodi kako se na snimkama vidi organizirani dolazak skupine iz smjera Ciottine ulice, naguravanje s okupljenima, podizanje ruku, skandiranje spornih pokliča te korištenje pirotehnike. Sud je ocijenio da je njihovo ponašanje bilo svjesno i usmjereno na uznemiravanje i zastrašivanje.

Izrečene kazne

Hrvatskom državljaninu izrečena je kazna od 1.209,82 eura za prvi prekršaj i 2.100 eura za drugi, odnosno ukupno 3.309,82 eura. Budući da je bio uhićen 1. prosinca 2025. od 13.45 do 19:00 sati, jedan dan lišenja slobode uračunat mu je u kaznu u iznosu od 39,82 eura, pa mora platiti 3.270 eura.

Ruskom državljaninu izrečena je kazna od 1.509,82 eura za prvi prekršaj te 2.100 eura za drugi, što ukupno iznosi 3.609,82 eura. Nakon uračunatog vremena provedenog u uhićenju 1. prosinca 2025. od 13.20 do 19:00 sati, u iznosu od 39,82 eura, dužan je podmiriti 3.570 eura.

Sud je naveo da će se kazne smatrati u cijelosti plaćenima ako u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude svaki od okrivljenika uplati dvije trećine izrečene svote. U suprotnom, slijedi prisilna naplata. Obojica moraju podmiriti i troškove prekršajnog postupka u iznosu od 30 eura.

U obrazloženju presude sud je kao otegotne okolnosti naveo težinu prekršaja, način njihova izvršenja te činjenicu da je mlađi okrivljenik u posljednje tri godine već bio pravomoćno kažnjavan zbog sličnih djela protiv javnog reda i mira.

Sud je posebno istaknuo da je veličanje totalitarnog režima neprihvatljivo te da izrečene kazne imaju preventivnu svrhu kako bi se ubuduće spriječilo slično ponašanje.

