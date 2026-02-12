Miletić i Jurčević osudili kažnjavanje branitelja: 'Oni se ne mogu kriminalizirati zbog pozdrava 'ZDS''

Saborski klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića osudio je 'policijsko kažnjavanje' hrvatskih branitelja koji su na društvenim mrežama pisali 'Za dom spremni' zbog čega su dobili kazne od 700 do 4000 eura, ustvrdivši kako za to nema nikakve zakonske osnove.

"To je odluka vrha države, Andreja Plenkovića koji to dopušta i njegovog ministra Božinovića. Ako Božinović 'spusti' dolje na MUP i policiju da se hrvatske branitelje ne kažnjava zbog pozdrava Za dom spremni, kažnjavanje će prestati", rekao je Mostov Marin Miletić u četvrtak na konferenciji za novinare.

Upozorio je da policija izlazi na teren na anonimne prijave, dolazi hrvatskim braniteljima na vrata i ljudima ostavlja prekršajne naloge od 700 do 4000 eura zato jer su na društvenim mrežama napisali Za dom spremni. Ministra Božinovića i policiju pozvao je da hrvatske branitelje ostave na miru.

Istaknuo je i kako hrvatski branitelji nisu ginuli za slobodnu i demokratsku Hrvatsku da bi danas bili gonjeni od represivnog sustava zato jer su "hrvatski domoljubi i rodoljubi".

Miletić je poručio i premijeru Andreju Plenkoviću "čija vlada gradi 40 centara za srpsku manjinu, dok imamo samo četiri centra za hrvatske branitelje", da se na ispravan način odnosi prema hrvatskim braniteljima a ne samo prigodno.

Jurčević: 'Nema zakonske osnove za kažnjavanje'

Nezavisni Josip Jurčević kazao je i da nema nikakve zakonske osnove da se kažnjavaju hrvatski branitelji jer "nigdje nije specificiran, ne samo pozdrav Za dom spremni, nego i bilo što drugo". Ustvrdio je da to ide pod remećenje javnog reda i mira pri čemu politika tu može "arbitrirati i to zlorabiti".

"Zlorabi se tako da Plenković naređuje Božinoviću i onda policija postupa po tome kršeći demokratske standarde. Nigdje ne piše da je bilo što zabranjeno, uključujući i pozdrav Za dom spremni", kazao je.

Smatra i da Plenković, slikajući se s Markom Perkovićem Thompsonom i sudjelujući na predstavljanju knjige "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji", sada skuplja predizborne poene. No, Jurčević drži i da Plenkoviću neće biti dovoljno da se slika i priča jednu priču dok državne institucije kriminaliziraju Domovinski rat.

"Ne mogu se kriminalizirati sudionici Domovinskog rata zbog toga što pozdravljaju sa starim hrvatskim i patriotskim pozdravom Za dom spremni", poručio je.

Miletić je, na novinarski upit, rekao da se nitko u Hrvatskoj ne smije kažnjavati zbog tog pozdrava.

"Ili ćemo ići drugom linijom pa ćemo sve zabraniti. Ali onda ćemo zabraniti i crvenu zvijezdu pod kojom je JNA napadala Vukovar, Slavoniju i Dalmaciju", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Zapalili 'Yugo', Tomaševiću ne smetaju 'Čavoglave', a Thompson poručuje: 'Zovite moje advokate'