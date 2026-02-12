Jezivi grafit o Hrvatima osvanuo na zidu crkve: Napisane dvije riječi na ćirilici

Na zidu katoličke crkve u Tesliću, gradu u BiH koji se nalazi na teritoriju Republike Srpske, ispisani su grafiti kojima se prijeti Hrvatima, a lokalni dužnosnici i potpredsjednik RS Davor Pranjić (HDZ BiH) oštro su osudili taj izgred.

Prema dostupnim informacijama, na zidu crkve Sv. Josipa ćiriličnim je pismom u srijedu ispisana poruka "ubij Hrvata". Kako je objavio katolički portal nedjelja.ba, župnik Pavo Šekerija, koji se u tom trenutku nalazio u Sarajevu, dobio je obavijest da je grafit ispisan uoči večernje mise.

Teslićki gradonačelnik Milan Miličević (SDS) odmah je reagirao i kontaktirao župnika uz poruku kako to nije samo čin vandalizma već i napad na dostojanstvo sugrađana, kao i na međunacionalni i međuvjerski sklad koji se u Tesliću godinama gradi i čuva. Istaknuo je kako u gradu nema mjesta za mržnju, prijetnje i podjele.

Fotografiju grafita pogledajte OVDJE.

Župniku Šekeriji prenio je izraze pune potpore malenoj katoličkoj zajednici u Tesliću i svim građanima koji su uznemireni ovim činom. Pozvao je na hitno identificiranje i procesuiranje počinitelja, naglašavajući kako samo jasna i odlučna reakcija može poslati poruku kako se govor mržnje neće tolerirati.

Poziv na hitnu istragu

Na hitnu istragu i otkrivanje počinitelja pozvao je potpredsjednik RS Pranjić upozoravajući kako svaki oblik govora mržnje, poticanja nasilja ili skrnavljenja vjerskih objekata predstavlja ozbiljan napad na temeljne vrijednosti društva, međusobno poštovanje i suživot. Dodao je da ovakvi incidenti ne smiju narušiti odnose među narodima niti destabilizirati zajednicu u kojoj se gradi povjerenje.

Istaknuo je posvećenost zaštiti prava hrvatske zajednice i povratnika, te pružanju nepokolebljive potpore u očuvanju hrvatskog vjerskog i kulturnog identiteta. Pozvao je građane na smirenost, dostojanstvo i odgovornost kako bi zajednički očuvali stabilnost, sigurnost i mir u lokalnim zajednicama.

U Tesliću je do 1992. godine živjelo gotovo deset tisuća Hrvata, dok ih je prema posljednjem popisu iz 2013. godine bilo tek oko 1600.

Podsjetimo, nedavno je u Mostaru osvanuo grafit s porukom "smrt Hrvatima". Grad Mostar tada je najoštrije osudio ispisivanje grafita koji sadrže govor mržnje, uvredljive poruke ili simbole koji vrijeđaju pojedince ili grupe građana te narušavaju javni red, mir i suživot u gradu.

