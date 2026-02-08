U Mostaru osvanuo brutalan grafit: 'Neprihvatljivo i protiv naših vrijednosti'

Mostar je već godinama grad u kojem se grafiti neprimjerenog sadržaja pojavljuju gotovo po ustaljenom obrascu, uvijek na istim, medijski prepoznatljivim lokacijama. No, izvan tih poznatih točaka, na prvi pogled neupadljivo, zidovi i fasade širom grada kriju poruke koje govore kako problem nije ograničen ni na jednu ulicu, kvart ili stranu grada.

Jedan takav primjer, zapravo dva ako se pažljivije zagledate u ispisano, pronašli smo u Ulici Ose Grebe, piše Bljesak.info.

Iako se medijska pozornost uglavnom zadržava na zapadnom dijelu Mostara, ovaj primjer potvrđuje da se problem grafita neprimjerenog sadržaja ne može vezati uz samo jednu stranu grada.

Kako je vidljivo na fotografiji, na zidu stoji grafit na kojemu jasno piše "Smrt Hrvatima".

Ne želeći pritom relativizirati bilo što, a ponajmanje gomilu grafita neprimjerenog sadržaja koji su odavno poznati medijima i koji u svijet šalju ružnu sliku Mostara, kako navodi Bljesak.info, valja tek konstatirati da onih sklonih ispisivanju ružnih poruka ima u svim dijelovima grada, dok su takvi natpisi, čini se, i dalje izvan dosega gradskih službi nadležnih za njihovo uklanjanje, kao i organa reda i zakona.

Nadaju se da iza bilo kojeg ružnog grafita s jezivom porukom u Mostaru ne stoje masovne skupine obožavatelja i onih koji takve poruke odobravaju. Iako bi se, s obzirom na činjenicu da većina prolaznika pored njih prolazi nijemo i bez ikakve reakcije, mogao izvući i drukčiji zaključak.

Reakcija Grada

Grad Mostar najoštrije osuđuje ispisivanje grafita koji sadrže govor mržnje, uvredljive poruke ili simbole koji vrijeđaju pojedince ili grupe građana te narušavaju javni red, mir i suživot u gradu, stoji u službenom priopćenju kojeg prenosi Bljesak.info.

Kako ističu iz Grada, takvi sadržaji su potpuno neprihvatljivi i nemaju nikakvo uporište u vrijednostima koje Grad Mostar zagovara, vrijednostima koje se temelje na međusobnom poštovanju, toleranciji i zakonitom ponašanju u javnom prostoru.

U priopćenju su najavili da će Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara, u suradnji s Javnim poduzećem Komunalno d.o.o. Mostar, poduzeti mjere za uklanjanje spornog sadržaja, ali i svih drugih grafita koji sadrže uvredljive, diskriminirajuće ili neprimjerene poruke, bez obzira na to koga vrijeđaju.

"Grad Mostar ostaje opredijeljen za dosljednu primjenu zakona i u suradnji s nadležnim institucijama nastavit će djelovati na sprečavanju ovakvih pojava, kao i na sankcioniranju odgovornih u skladu s važećim propisima", navode iz Grada.

Također, pozvali su građane da svaku pojavu grafita neprihvatljivog sadržaja odmah prijave nadležnim službama, kako bi se pravovremeno reagiralo i očuvalo dostojanstvo javnog prostora i svih građana Mostara.

