Masovna tučnjava kod svetišta u Dalmaciji: 'Letjele su šake, stolice. To je bilo divljanje'

Oko 50 osoba sudjelovalo je u masovnoj tučnjavi u noći na nedjelju u Vrani kod svetišta svetišta sv. Nediljice u općini Pakoštane, tvrde mještani koji su svjedočili makljaži.

Prema njihovim izjavama, sve je krenulo na parkiralištu uz crkvu nakon proslave maškara u šatoru u sklopu svetišta.

"Bilo je oko 50 punoljetnih osoba, sve je bilo pod utjecajem alkohola. Odjednom je izbila masovna tučnjava, letjele su šake, stolice, sve", kazao je svjedok za Slobodnu Dalmaciju.

Mještani kažu da je spomenuti šator oštećen, klupe porazbijane, a ostatak inventara uništen. "To je bilo divljanje, ne slavlje", dodaje svjedok.

Mještani kažu daje intervenirala policija s najmanje tri policijska vozila.

Župnik župe don Srećko Petrov također je upoznat s incidentom te je, prema riječima mještana, izrazio duboku zabrinutost.

Pitali smo policiju je li tko priveden u tučnjavi i tražili više detalja, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na opatijskoj balinjeradi: Pogledajte tko je sve sudjelovao u utrci godine